國美館廖繼春大展開幕 睽違24年百件珍藏首曝光

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】文化部所屬國立臺灣美術館主辦、臺北市立美術館協辦的「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，今（7）日於國美館舉行開幕式，文化部政務次長李靜慧、國立臺灣美術館長陳貺怡、臺北市立美術館長駱麗真、家屬代表廖和恩、國立中央大學主任秘書李宇翔等出席。今年適逢廖繼春（1902–1976）逝世50週年，國美館特別舉辦展覽回顧廖繼春藝術生涯與創作成就。此外，為表彰廖繼春在臺灣美術史的崇高地位，國立中央大學特將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，於開幕式中正式頒贈。

文化部政務次長李靜慧表示，感謝各界的熱情支持與協助，本展集結10餘個單位與藏家慨然借展，才能匯聚如此龐大的能量，促成展覽順利完成。廖繼春在臺灣美術發展史上具有獨一無二的地位，不僅是用鮮明而自由的色彩語言，開拓了現代繪畫的視野，也透過教學培養下個世代的藝術家，為臺灣的藝術教育與創作奠定深厚基礎。在當時物資匱乏及環境艱困的年代，前輩藝術家們用極大的毅力持續創作，用畫筆描繪生活、土地，也逐漸形塑出屬於臺灣自己的藝術風貌。本展呼應文化部推動重建臺灣藝術史的目標，「希望透過這樣的展覽與研究，一點一滴把我們對於這塊土地的文化記憶慢慢地補回來，加強認識與理解。」

國美館長陳貺怡表示，此次為廖繼春睽違24年再度舉辦大型回顧展，深具歷史與文化意義。本展2024年起即由策展人薛燕玲啟動研究與籌劃，由於廖繼春的作品深受收藏界珍視，許多珍貴作品難得公開，使得資料比對、風格考證與作品流向的確認工作充滿挑戰，期間由衷感謝廖氏家族給予策展團隊的諸多支持與協助。此次展覽共展出128件作品，梳理4大主題，創作媒材涵蓋96件油畫、32件水彩、素描、粉蠟筆速寫等，並首次公開多項珍貴文獻資料，如明信片、聘書及廖繼春貼身使用的相機，還有他親手為愛女所繪製的絲綢包袋等。通過生活物件，我們能以更加貼近廖繼春的方式，感受他在創作之外的生活日常。

策展人薛燕玲表示，廖繼春是跨越日治時期到戰後，在臺灣美術史上非常重要的藝術家。他曾5度入選由日方主導的官辦展覽，並累計入選臺展、府展達16回，且3度擔任臺展西洋畫部審查員（1932年至1936年）。在日治時期，臺灣藝術家能與日本人共同參與官方展覽審查，實屬難得，足見其藝術成就備受肯定。此外，廖繼春曾參與赤陽會、赤島社及臺陽美術協會等畫會的成立。戰後動盪的時代中，他持續投入藝術教育，鼓勵學生組織五月畫會，推動戰後藝術發展，並長期擔任全省美展、全國美展等重要展覽的指導者。廖繼春不僅是卓越的藝術創作者，更是影響深遠的美術教育家，桃李滿天下。本次展名為「虹霓色彩樂詩」，是為了凸顯色彩作為廖繼春畫作中最具生命力的表現元素，他以色彩解構自然，呈現物件與視覺感知，畫面色彩生動而和諧，宛如音樂與詩歌般交織共鳴。

家屬代表廖和恩提到，「我的阿公廖繼春一生除了是虔誠的基督徒，其生命中亦有3大精神糧食，分別為家庭、美術教育與推展，以及創作。」阿公為人內斂寡言，卻能以豐富的色彩與活潑的線條，將所感受的人事物轉化為畫面，取代言語表達。他不以個人成就為念，而是全心投入於創作，專注將眼中所見、心中所感，忠實映照於畫布之上。此外，他常從不同觀點、角度與層次進行創作，其畫風亦隨著時間流轉與環境變遷而不斷轉化。

國立中央大學主任秘書李宇翔表示，此次小行星命名已通過國際天文學聯合會審查，屬於國際正式認證的小行星命名，其編號為663468，未來在全球通用的小行星編碼系統中，該編號即代表「廖繼春」。透過此次命名與頒證，期盼廖繼春的精神不僅存在於畫布與美術館之中，更能走向浩瀚宇宙，成為星空中的文化座標。未來每當仰望夜空，便能想起這位以藝術撫慰人心、以深厚文化底蘊豐富臺灣人文社會的藝術家，其精神將持續被記憶並長久傳承。

國美館說明，廖繼春近年來未曾大規模公開展出，本展自各方匯集100餘件精采佳作，並結合珍貴文獻與生活物件，透過「光影躍動：從外光派到野獸派風格綻放」、「線彩輝映：形的抽離與色的組構之抽象形式探求」、「統合超越：返璞歸真無界自如」及「歲月足跡」等4大主題完整梳理其創作脈絡，以近年最為全面的研究型展覽樣貌，邀請觀眾走進廖繼春以色彩譜寫的生命樂章，重新認識他在臺灣美術發展史上的關鍵地位。

國美館表示，在文化部推動「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫」的政策架構下，國美館肩負深化臺灣美術研究、建立史料基礎與梳理藝術脈絡的重要使命，長年透過典藏、研究、展示與教育推廣的整合實踐，持續讓臺灣藝術史得以被更多世代理解、親近與再詮釋。本次展覽正是此一長期努力的重要成果。

展覽以「虹霓色彩樂詩」為題，象徵廖繼春精鍊的形式技法與多元用色之間的共振交融，形塑出其獨特而鮮明的繪畫語言，既如虹霓般絢麗流轉，又如詩文與樂曲般富含節奏與情感張力。其作品中明亮奔放的色彩、自由而富節奏感的筆觸，不僅展現藝術家敏銳的視覺感受，也映照出他在動盪時代中始終堅持創作的精神，尤於戰後政治氛圍相對壓抑的年代，廖繼春仍秉持藝術思想自由的理念，支持學生成立「五月畫會」，為現代藝術在臺灣的發展注入關鍵動能。

國美館指出，此次協辦單位臺北市立美術館特別出借35件典藏的廖繼春作品，其中包括1928年創作、曾入選日本第9回帝國美術展覽會的〈有香蕉樹的院子〉，為其早期重要代表作。館際合作使觀眾得以在更完整的脈絡中理解其創作發展，並展現兩館在推動臺灣美術史研究與公眾推廣上的合作。

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」不僅是對一位重要藝術家的深情致敬，更是重建臺灣藝術史進程中的重要回望，期盼透過本展，引領觀眾重新感受色彩、形式與精神交織而成的藝術力量。本次展覽活動也有幸與國立中央大學合作，將這位藝術名人的璀璨星光與行星命名相連結，「廖繼春（Liaochichun）」小行星由國立中央大學鹿林天文台林啟生與美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，直徑約1.3公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年。此一命名象徵對廖繼春藝術成就的致敬，亦體現人文與科學跨界對話的意義。