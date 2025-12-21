國美館打造〈甘露水〉專屬常設展廳 彰顯守護國寶決心

記者蕭宇廷/臺中報導

文化部所屬國立臺灣美術館在國人殷殷期盼下，特別為臺灣藝術史上重要瑰寶〈甘露水〉分，設立專屬「國寶〈甘露水〉常設展示廳」；這也是國美館首開先例的單一作品常設展間，其中配置了高度精密的防震平台。國美館館長陳貺怡強調，這項設計不僅是對〈甘露水〉藝術價值的尊崇，也代表了館方對國寶守護的決心。國美館昨（20）日並舉行「國寶〈甘露水〉常設展示廳」揭幕式，現場嘉賓雲集，緬懷這位國寶級藝術家的同時、也共同見證了這歷史性的一刻。

藝術家黃土水（1895-1930）為臺北艋舺人，青年時期遠赴日本東京美術學校雕塑科木雕部就讀、續入研究科深造，為臺灣第1位留學日本研習雕塑的藝術家；更於1920至1924年間，締造了連續4次入選（第2、3、4、5屆）日本官辦展覽「帝國美術展覽會」的輝煌成就。

〈甘露水〉是黃土水1919年的創作，於1921年入選日本「帝國美術展覽會」第3回；在當時，即便日本雕刻界、也少有以女性裸體為主體的作品。這件與東方女性約等身的大理石雕作品，頭部仰起、眼睛微閉、雙腿交叉站立，雙臂微張輕撫背靠底座的儀態，展現了堂堂自信地迎向陽光或雨露潤澤的儀態。2023年文化部把〈甘露水〉指定為「國寶」，交由國美館典藏管理。館方自文化部手上接獲國寶作品的交付使命後，透過結合臺日學者的研究交流和展覽合作，於2024年赴日本展出，獲得高度關注與好評；如今國美館更為〈甘露水〉設置國寶常設展廳，讓更多觀眾可以到館一覽其風采。

陳貺怡表示，〈甘露水〉是大理石雕塑巨作，為了提供更適合的展示環境，館方除打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間，還考量到臺灣位於環太平洋地震帶上的特殊環境，特別強化〈甘露水〉於多震環境中的展示安全。為此，首度結合跨域整合隔震技術，創下國內以「隔震系統」製作大型雕塑展台的先例。國美館係依據嚴謹的文物耐震需求，委請國內專業結構技師與耐震技術團隊，設計內置具阻尼與自復位功能的精密元件；並透過真實的地震歷史資料、及國際標準震波進行模擬測試。這個台座能在一般地震情況下削減約9成的振動程度，即便遭遇如921地震的嚴苛考驗，也能有效減少近7成的振動量，大幅降低雕塑傾倒的風險。

國美館這次規劃「國寶〈甘露水〉常設展示廳」，除呈現〈甘露水〉優雅、神聖的獨特氣質外，並兼顧機能與空間整合，於不干擾視覺的前提下提供隱形防護，為國內大型雕塑展品樹立防災新標竿，既是對黃土水的最高推崇、更展現國美館對國寶作品的守護決心。保存者張鴻標家屬張士文則指出，「剛剛大家都說我們是『捐贈』給國家，其實是把甘露水『歸還』給國家。」他寫了一篇文章「一百年的辛酸」，以代表此時此刻的心情；「看到今天甘露水姊姊能有這麼樣風風光光的場面，最高興的一定是我那不能來參加的父親。」

國立臺灣美術館打造藝術瑰寶〈甘露水〉專屬常設展廳，表達守護國寶決心！（國立臺灣美術館提供）

