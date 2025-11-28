國美館推出《秋江冷豔・步步生花》 以互動投影及AR共創體驗

▲國美館長陳貺怡（後排中）與參與啟動儀式的貴賓合影。（圖／國美館提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為推動典藏再詮釋與數位藝術創新應用，國立臺灣美術館以館藏經典作品為核心，推出《秋江冷豔・步步生花》VR藝廊空橋互動投影及AR共創體驗，27日舉辦啟動儀式，由國美館長陳貺怡主持，特別邀請郭雪湖基金會顧問謝筱玫、林晉如；VR望鄉三態導演張文杰、國立臺中科技大學設計學院院長蔡子瑋、彰化育英國小訓導主任劉明山等人蒞臨現場，共同見證科技與藝術融合的新篇章。

此次展演以國寶級藝術家郭雪湖（1908–2012）於1940年創作的經典之作（秋江冷豔）為主題。作品誕生於戰亂年代，以枯木、藤花、芙蓉與白腹錦雞構成「枯—榮」對比，展現藝術家在時局動盪中仍以詩意筆觸描繪生命韌性的精神。國美館以此為創作起點，結合AR互動與沉浸式影像設計，打造可漫步、可共創的數位藝術體驗。

國美館長陳貺怡表示，國美館自創館以來，典藏了無數在臺灣藝術史中具有重要地位的作品，而其中郭雪湖老師的（秋江冷豔）更是館藏中的經典之作。這幅畫作在二戰時期創作，映照出藝術家在艱難時代中依然以詩意筆墨描繪自然的從容與生命的韌性。藉由互動投影技術與AR共創體驗，讓這幅誕生於80多年前的作品再次綻放光彩，成為觀眾可以「走進去」的作品。

啟動儀式現場由國美館長陳貺怡與郭雪湖基金會顧問謝筱玫（國立臺灣大學戲劇系副教授）以毛筆點墨的方式於空橋上緩緩點出第一筆墨跡，隨即觸發互動投影系統，光影花瓣隨墨韻綻放，象徵藝術生命的流轉與科技創新的融合。此外，特別邀請彰化縣育英國小舞蹈團隊帶來開場表演，以優雅靈動的舞姿呼應（秋江冷豔）的詩意氛圍。舞者步履間光影隨之流動，形成一場結合肢體、光影與數位媒介的跨域共演。

《秋江冷豔・步步生花》的三大展演內容亮點：

步步生花｜影像互動

當觀眾走入指定區域，即可觸發地面動畫效果，如花朵綻放、枝葉搖曳與雉雞掠影，營造宛如漫步畫中的沉浸氛圍。

私景帶走｜AR共創體驗

觀眾可透過現場平板自由拼組樹枝、花朵、藤蔓與雉雞等元素，創作個人化構圖並投影於地面，還能自拍、落款及加入祝福語，生成電子賀卡分享至社群媒體。

整點動畫影音特效

以俯視角沉浸式動畫與音樂展演作品細節，帶領觀眾進入（秋江冷豔）的詩意時空。

國美館表示，《秋江冷豔・步步生花》以「典藏活化」為策劃核心，結合科技藝術手法，讓經典作品以全新形式走進大眾生活。該展區設於 VR藝廊前空橋，藉互動投影引導參觀動線，讓觀眾在行進之間自然融入數位藝術體驗。

此項展演歡迎大朋友、小朋友一起來體驗，希望透過遊戲化的互動機制，拉近藝術與生活距離，讓民眾在輕鬆的體驗中認識臺灣美術史的重要創作，同時感受新媒體藝術的創造力與趣味性。