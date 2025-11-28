國美館推出《秋江冷豔・步步生花》 以互動投影及AR共創體驗
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為推動典藏再詮釋與數位藝術創新應用，國立臺灣美術館以館藏經典作品為核心，推出《秋江冷豔・步步生花》VR藝廊空橋互動投影及AR共創體驗，27日舉辦啟動儀式，由國美館長陳貺怡主持，特別邀請郭雪湖基金會顧問謝筱玫、林晉如；VR望鄉三態導演張文杰、國立臺中科技大學設計學院院長蔡子瑋、彰化育英國小訓導主任劉明山等人蒞臨現場，共同見證科技與藝術融合的新篇章。
▲國美館長陳貺怡與郭雪湖基金會顧問謝筱玫以毛筆點墨的方式於空橋上緩緩點出第一筆墨跡，隨即觸發互動投影系統，光影花瓣隨墨韻綻放。（圖／國美館提供）
此次展演以國寶級藝術家郭雪湖（1908–2012）於1940年創作的經典之作（秋江冷豔）為主題。作品誕生於戰亂年代，以枯木、藤花、芙蓉與白腹錦雞構成「枯—榮」對比，展現藝術家在時局動盪中仍以詩意筆觸描繪生命韌性的精神。國美館以此為創作起點，結合AR互動與沉浸式影像設計，打造可漫步、可共創的數位藝術體驗。
國美館長陳貺怡表示，國美館自創館以來，典藏了無數在臺灣藝術史中具有重要地位的作品，而其中郭雪湖老師的（秋江冷豔）更是館藏中的經典之作。這幅畫作在二戰時期創作，映照出藝術家在艱難時代中依然以詩意筆墨描繪自然的從容與生命的韌性。藉由互動投影技術與AR共創體驗，讓這幅誕生於80多年前的作品再次綻放光彩，成為觀眾可以「走進去」的作品。
啟動儀式現場由國美館長陳貺怡與郭雪湖基金會顧問謝筱玫（國立臺灣大學戲劇系副教授）以毛筆點墨的方式於空橋上緩緩點出第一筆墨跡，隨即觸發互動投影系統，光影花瓣隨墨韻綻放，象徵藝術生命的流轉與科技創新的融合。此外，特別邀請彰化縣育英國小舞蹈團隊帶來開場表演，以優雅靈動的舞姿呼應（秋江冷豔）的詩意氛圍。舞者步履間光影隨之流動，形成一場結合肢體、光影與數位媒介的跨域共演。
《秋江冷豔・步步生花》的三大展演內容亮點：
步步生花｜影像互動
當觀眾走入指定區域，即可觸發地面動畫效果，如花朵綻放、枝葉搖曳與雉雞掠影，營造宛如漫步畫中的沉浸氛圍。
私景帶走｜AR共創體驗
觀眾可透過現場平板自由拼組樹枝、花朵、藤蔓與雉雞等元素，創作個人化構圖並投影於地面，還能自拍、落款及加入祝福語，生成電子賀卡分享至社群媒體。
整點動畫影音特效
以俯視角沉浸式動畫與音樂展演作品細節，帶領觀眾進入（秋江冷豔）的詩意時空。
國美館表示，《秋江冷豔・步步生花》以「典藏活化」為策劃核心，結合科技藝術手法，讓經典作品以全新形式走進大眾生活。該展區設於 VR藝廊前空橋，藉互動投影引導參觀動線，讓觀眾在行進之間自然融入數位藝術體驗。
此項展演歡迎大朋友、小朋友一起來體驗，希望透過遊戲化的互動機制，拉近藝術與生活距離，讓民眾在輕鬆的體驗中認識臺灣美術史的重要創作，同時感受新媒體藝術的創造力與趣味性。
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 20 小時前
新／阿布達比轉機遭武警強行帶走4天 台灣男凌晨獲釋報平安對話曝光
日前在阿布達比機場轉機時突遭全副武裝人員帶走、失聯四天的台灣陳姓男子，今（28）日清晨終於傳回平安消息。陳妻凌晨越洋告知，丈夫已在杜拜時間凌晨1點左右離開警局，並由我國駐杜拜辦事處長接回居住地安置，目前人身安全無虞，他也透過訊息向親友報平安！三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 23 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 17 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 19 小時前
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 20 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
冷凍廠抓失聯移工! 1移工躲"冷凍庫" 全身發抖險喪命
南部中心／劉安晉 高雄報導移民署高雄市專勤隊，日前到高雄一間冷凍加工廠查緝失聯移工，沒想到有一名移工為了躲避查緝，竟然躲進零下20多度的冷凍庫，就在被逮之後他是全身發抖，專業冷凍廠業者說，一般人如果待在裡面半小時，恐怕就會變成冰棒，失去性命。逃逸移工躲進冷凍庫，仍遭移民署專勤隊逮捕。（圖／翻攝照片）移民署專勤隊在高雄前鎮一間冷凍加工廠抓到三名逃逸移工後，又查到還有一人是躲在冷凍庫裡頭。被逮的失聯移工，僅僅套著塑膠袋、帶著手套，全身不斷發抖，被上銬後還反而感謝移民署人員。移民署南區事務大隊副隊長袁愷：「嫌犯帶出冷凍庫以後向本隊表示，冷凍庫並無法從內開門，相關感謝專勤隊的即時救援。」專業冷凍廠說，大型冷凍庫溫度大約零下30度，半小時恐就成冰棒。（圖／民視新聞）為了躲避查緝，竟然選擇跑進零下快30度的冷凍庫裡頭，其他冷凍廠業者說，平常工作他們都必需穿上防寒衣、防寒手套等，一般人是十分鐘都待不了，如果超過半小時，恐怕就會變成冰棒。非當事冷凍廠業者：「大概十分鐘就受不了了就要衝出來了，如果有在動的話大概半小時，如果沒有在動你就變冰棒，那個會凍死人。」不僅逃逸四處打工賺錢，還差一點把自己弄僵失去生命，如今面臨被遣返命運，但至少命是保住了。另外移民署也同步在仁武、鳳山、岡山等地，一口氣逮捕了17名失聯移工，現在除了將他們依法送辦外，也要追究違法聘僱的業者，依規定將可裁罰最高75萬元。原文出處：冷凍廠抓失聯移工！１人躲零下２０度冷凍庫 全身發抖險喪命 更多民視新聞報導拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口香港婦人饗食天堂用餐當場OHCA 今晨宣告不治柯志恩稱政院版《財劃法》蓋牌 黃捷曝真相：拜託自己的鍋要面對民視影音 ・ 1 天前
勞保月領、一次領後重返職場，當心「假退休真工作」觸法！二度就業SOP：4步驟保障權益不踩紅線
台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，許多人常誤會勞工退休金、老年給付的差異，兩者傻傻搞不清楚：俗稱「勞退、退休金、勞工退休金」指的是每月提6％的勞工專用戶頭內的錢；而老年給付才是大家熟知的勞保月領、勞保一次領。不僅如此，退休後若有再就業的計畫，其中有不少「眉角」，不僅薪水、心理狀態的落差，稍不留神還可能踩到法律紅線！如何保住應有的權益，又不違反勞基法，以下四大重點，幫你一次搞懂：幸福熟齡 ・ 1 天前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 22 小時前