國美館推藝術大師慕夏156件真跡

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南國美將推出「新藝境：慕夏百年經典特展」，集結慕夏家族珍藏的一五六件真跡作品。 （文化部提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

慕夏真跡重磅首度來台南展出！台南國家美術館籌備處二十六日起推出「新藝境：慕夏百年經典特展」，集結慕夏家族珍藏的一五六件真跡作品，涵蓋繪畫、海報、插畫、版畫、珠寶設計、攝影及商品設計等多元創作類型，讓民眾近距離，欣賞世界級藝術大師的經典真跡。

文化部表示，透過慕夏基金會及慕夏信託來台交流，展現台灣與國際文化機構合作成果，讓觀眾得以從全球藝術史視野，理解同時期東西方美術思潮互動關係，開啟台灣近現代美術史與世界藝術史對話新可能。

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南國美籌備處主任莊佩樺表示，慕夏作為十九世紀末新藝術運動最具代表性藝術家之一，作品深刻影響歐洲視覺文化發展，更透過出版、海報、商業設計等媒介廣泛傳播，成為跨越國界的重要文化語言。展覽依慕夏不同創作階段與思想發展，規劃六大主題展區，完整呈現慕夏藝術風格的演變歷程與思想世界，理解其藝術創作背後人文精神與時代意義。

南國美指出，研究過程中發現，台灣近代美術啟蒙重要人物石川欽一郎之師淺井忠，曾於巴黎世界博覽會蒐集新藝術風格海報為教學素材；日本文藝雜誌《明星》也曾出現與慕夏風格相近的封面設計。

史料顯示，新藝術運動視覺語彙曾透過日本美術教育、出版文化與商業設計傳入東亞，成為近代視覺文化形成重要養分，也反映出十九世紀末至二十世紀初東亞與歐洲藝術交流的歷史脈絡。

籌備處強調，一八九五至一九六０年間的台灣與日本藝術家，同樣經歷藝術創作、商業設計與現代視覺文化間跨域流動，藝術家不僅是純藝術創作者，也積極參與出版、廣告、設計及大眾文化生產，讓民眾重新思考台灣美術史與世界藝術潮流間連結。