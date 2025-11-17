國美館推2025臺灣美術雙年展 31組藝術家展嘔心力作

文化部政務次長王時思偕國美館長陳貺怡、策展人賴駿杰，與出席第九屆「黑水—二○二五年臺灣美術雙年展」開幕式的藝術家及貴賓合影。

文化部所屬國立臺灣美術館舉辦第九屆「黑水—二○二五年臺灣美術雙年展」，即日起至一一五年三月一日於該館盛大展出。本屆展覽規劃三大子題，共展出卅一位（組）當代藝術家的卅七組件作品，其中七組件為全新委託製作，且多數參展作品曾在國際影展、電影獎及藝術節等獲獎而大放異彩，包含邀請阿美族藝術家馬躍．

比吼、賽夏族藝術家豆宜臻，展出個人具創意的平面藝術作品，觀眾在展覽期間將可一次飽覽所有參展佳作。

文化部政務次長王時思表示，人願意面對歷史的黑暗面、面對歷史的創傷，豈只是一次展覽所能呈現？本屆策展主題「黑水」，不僅是對臺灣過去歷史的反思，更是一種對自我和未來的追問，這是一個重要的開始。王時思強調，「只有黑暗才能夠看見光明的存在，也因為黑暗我們才理解，選擇光明這件事情是有多麼的重要」。

國美館長陳貺怡致詞感謝文化部的支持及策展團隊的努力，並強調已邁入第九屆的臺雙展是針對臺灣當代藝術家的交流與展演平臺，但今年臺雙展與過去幾屆的不同之處，首先，不僅參展藝術家都是臺灣藝術家，主題亦聚焦於臺灣的歷史與文化記憶的書寫。從資深藝術家陳界仁到年僅廿六歲的藝術家蔡昱廷，展現了不同世代與不同族群的藝術家對臺灣歷史的獨特觀點。其次，本屆雙年展由機構策展人（in-house curator）賴駿杰統籌，他長期關注臺灣歷史的黑暗面，試圖改變美術史的書寫方式，更關注於原住民文化、多族群、跨國流動等議題的研究，帶來全新的視角與深刻反思。

因應本屆展覽，特別規劃自參展作品延伸而來的相關表演與公眾活動，包括參展藝術家李立中帶來第一場的《大肚王國》講述表演，李立中透過全新創作編劇，搭配大肚王國古地圖及臺中相對地景、鴿籠、麻布袋等十七世紀日常生活物件與鴿子演員，引領觀眾重返大肚王國歷史現場，揭示一段可能自史前時期即存在，且歷經大航海時代、明鄭乃至清領時期，活躍在現今臺中一帶的原住民政權與殖民者接觸的歷史。更多臺雙展詳細活動資訊，請關注國美館及臺雙展FB粉絲專頁。