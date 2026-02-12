國美館攜手學學文化創意基金會 228隻「感動馬」壯觀展出
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起推出「島嶼拾色—感動馬 國美聯展」，本展以臺灣文化色彩為核心，帶領觀眾由國美館典藏之林之助、林惺嶽、黃水文、陳瑞福、蔡草如、賴傳鑑作品中，欣賞地方風土的色彩樣貌，並由藝術家謝牧歧、楊子興、徐婷，以及國中小學生創作之「感動馬」彩繪作品，認識臺灣具代表性的文化色彩，藉由「學學台灣文化色彩網站」等教育展示體驗區，引領觀眾放緩步伐，在生活的尋常與縫隙中，重拾那些被忽略的色彩線索。
▲國美館與學學文化創意基金會攜手推出「島嶼拾色—感動馬 國美聯展」走進色彩的日常與地方的詩意。（圖／國美館提供）
國美館表示，在當代數位生活中，社群媒體與影像編輯技術深刻地影響大眾對色彩的感受。濾鏡透過柔焦光暈、懷舊顆粒或高對比等效果，形塑出趨於同質的視覺風格，正如法國著名的色彩地理學家讓•菲力普•郎科羅（Jean-Philippe Lenclos）所指出，現代化進程中對形式一致性的追求，逐步削弱建築與環境色彩所蘊含的地方差異。本展從國美館典藏林之助、林惺嶽、黃水文、陳瑞福、蔡草如、賴傳鑑共十件作品中，梳理其對「自然」與「人文」兩大主題的色彩詮釋脈絡。例如林惺嶽在峻峭山勢與水流動勢之間，形構出關於地貌時間與歷史感的隱喻；蔡草如則以暖色調統攝畫面，在色彩的整體節奏中，細膩呈現光線變化與環境氛圍。此外，有鑑於AI生成技術已被廣泛使用，本次亦特別展出黃水文之子黃健次，將家族珍藏之黑白明信片以AI協作進行色彩化的數位作品，並邀請跨領域AI視覺藝術家James Maze以黃水文〈向日葵〉為靈感創作〈Memories of The Sunflower〉影像作品作為對應，探索AI生成技術運用於藝術作品之色彩意象的實驗性想像。
2026時序馬年，本展邀請莊普創作「感動馬」造型，作為彩繪創作素坯，以西洋棋中的馬為造型靈感，結合直線與弧線構成多角立面，勾勒昂首的馬頭與動感鬃毛，並以梯形柱體塑造馬身與馬蹄，展現穩定、韌性與蓄勢待發的力量感。本次特別邀請藝術家謝牧岐、徐婷、楊子興，以參展學校師生找尋的家鄉文化色彩，進行「小感動馬」彩繪創作，謝牧歧〈2馬，3馬〉以各異其趣的兩隻馬，象徵人們在新的一年可以保有自我樣貌，持續往前發展。楊子興〈馬上幸福〉則以臺南家鄉的烏魚子代表新年團圓的人情味，透過印花圖騰傳遞幸福之情。徐婷〈光落在途中〉以幾何色塊錯位隱喻不同時空的記憶，以及光的流動感。
為啟發學生由文化中尋找靈感及學習色彩，國美館長期與學學文化創意基金會共同合作推動教育部「藝起來學學」臺灣文化色彩美感教育啟蒙計畫，本次邀請來自南投縣、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、臺中市共9所國中小學校師生，進行為期3個月的文化色彩課程，以數位色彩採集找尋家鄉歷史古蹟、族群特色、在地動植物等的代表色彩，並藉彩繪創作將在地經驗具體呈現，形構屬於島嶼土地的視覺敘事。本次各校共228件「小感動馬」彩繪作品，將以〈藝馬當先〉裝置作品形式，搭配羅西尼《威廉泰爾》序曲定時動態展出，象徵師生們上山下海、深入色彩踏查的行動軌跡，期盼效法前輩藝術家們，將自然及鄉土人文的觀察藉創作轉譯，映照出臺灣島嶼豐富的文化樣貌。
本次展覽也特別規畫「教育展示體驗區」，觀眾可透過「學學台灣文化色彩網站」，認識八百餘件國美館數位典藏作品，並透過該網站互動換色功能，將藝術家的用色應用於服裝、室內空間等生活配色中。此外，「島嶼紅-馬上來玩」體驗區，邀請大家藉由色彩磁鐵拼貼創作，認識臺灣文化色彩中的「紅色色群」，例如臺中東勢客家的「新丁粄紅」、屏東林邊的「巴掌蓮霧紅」，與花蓮阿美族傳統服飾的「織布紅」等；而「拾色趣-馬上祝福」體驗區，則鼓勵觀眾藉由認識及欣賞國美館典藏作品，學習藝術家的用色與配色，而專屬的感動馬造型卡片，則附有馬年祝福語，期盼新的一年恩典加碼，祝福滿滿。
「島嶼拾色—感動馬 國美聯展」即日起於美術街二樓平台展出至3月29日，歡迎各級學校、親子與各界踴躍參觀，一同探索臺灣文化色彩的風土之旅。展覽期間亦將舉辦校外教學及公益美感工作坊，帶領逾四百位國中小學校，及偏鄉弱勢學子認識國美館典藏作品，並學習臺灣文化色彩，落實文化平權。
