國美館發表美術家傳記叢書 影音聯合出版

文化部長李遠昨（三）日參加所屬國立臺灣美術館舉辦二○二五年「家庭美術館︱美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書‧影音聯合發表記者會。李遠指出，文化部於二○一八年啟動「重建臺灣藝術史」計畫，直至今年計畫持續辦理，除了出版美術家傳記及藝術家紀錄片外，他也期許能有更多人在圖書館看見這些精彩的出版，同時文化部將續扮演推廣的角色，期盼將從卅二年前開啟的出版工程，透過漫畫、繪本、影像等，讓更多人看見。年齡並未小於許多藝術家的李遠特別感謝所有藝術家「前輩」，為臺灣留下珍貴的藝術史，也讓所有人能在藝術的氣氛下成長。

國美館長陳貺怡向所有參與二項出版計畫的夥伴致謝，陳貺怡強調，每本傳記的製作過程都極為艱辛，有些藝術家英年早逝，留下的資料相當有限，因此無論是撰寫傳記或拍攝影片，都需投入大量心力，陳館長同時哀悼於拍攝期間故去的藝術家黃志超。陳貺怡也提到，二項出版計畫的製作流程十分嚴謹，然而，最終呈現的成果卻保持著親近、易讀的特質，這也正是「家庭美術館」名稱的初衷。

今年度共出版十本藝術家傳記，分別為黃冬富著《淑世‧才女‧張李德和》、黃春秀著《堅定‧深刻‧黃清埕》、潘?著《跨界‧蠟染‧黃歌川》、顏娟英著《遺世‧永恆‧葉世強》、吳垠慧著《逐光‧淨美‧江賢二》、蕭瓊瑞著《造境‧殺墨‧洪根深》、倪又安著《悲心‧反骨‧陳來興》、林宜靜著《光影‧心跡‧卓有瑞》、吳超然著《仙才‧卓絕‧于彭》、徐婉禎著《游牧‧諧擬‧蘇旺伸》。同時發表五部紀錄片《幻色之境—陳德旺》、《空相行者︱李德》、《生命之歌—曾培堯》、《燦耀與幽微—劉耿一》及《走馬看花—黃志超》。

國美館表示，文化部自一九九三年啟動「家庭美術館—美術家傳記叢書」以來，至今已邁入第廿一個階段，再加上自二○○七年推出的「臺灣傑出藝術家紀錄片」系列，共累計超過二百部出版與影音作品，成為臺灣藝術史研究與教育推廣的重要典藏資源。