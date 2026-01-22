國美館藝術圖書中心推跨界新展 《第三門：虛擬縫合術》開啟感知的新維度

▲第三門：虛擬縫合術＿長桌策展區主題圖書展示。（圖／國美館提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館藝術圖書中心即日起至7月19日，隆重推出全新跨界展覽《第三門：虛擬縫合術》（The Third Gate-Virtual Suturing） 。本展由策展人王叡栩策劃 ，聯合虛擬實境（VR）藝術家黃偉軒與視覺設計師蔡尚育 ，共同打造一場結合閱讀、科技與時空轉譯的深度感官體驗。

▲第三門：虛擬縫合術＿前廳視覺與虛擬實境意象。（圖／國美館提供）

策展人王叡栩表示，本次展覽將「門」視為一種轉換的符號 。展覽核心圍繞著「第三門」的概念展開：第一扇門屬於身體所在的現實，第二扇門通往數位生成的虛擬實境，而「第三門」則透過「閱讀」作為中介技術，將書寫、科技與感知縫合在一起 。

▲第三門：虛擬縫合術＿藝術家黃偉軒作品_非地。（圖／國美館提供）

在視覺呈現上，以「潘洛斯（Penrose）三角」為核心意象 。這具無盡循環特質的三角形，三個角分別象徵「現實」、「虛擬」與「閱讀」，中空部分則代表通往心智網絡的入口 。整體視覺以沈穩的黑底結合具科技感的青色線條，營造出深邃且具連動感的數位時空氛圍 。

展覽現場透過多樣化的視覺輸出及觀展動線，引導觀眾從平面閱讀逐步走向沉浸體驗的轉譯實驗。展區共分為三大部分，首先是「策展心智圖」：位於策展區的大圖輸出，將複雜的轉譯邏輯轉化為視覺網絡，成為觀者進入展覽的導讀門檻 。其次是「時空轉譯論述」：展區分別以「空間的轉譯」與「時間的生成」為題 ，深入探討閱讀如何讓時間展開、讓空間折疊。最後是「沉浸式視覺引導」：從入口處高達 4 公尺的旋轉樓梯掛旗 ，到玻璃展櫃的幾何透貼與閱讀區懸掛裝置 ，觀眾將穿梭在由數位網格與藝術論述交織而成的物理空間中。

本次展覽特別邀請 VR 藝術家黃偉軒 ，將抽象的書寫內容轉譯為可居住的虛擬空間 。觀眾在閱讀文字與心智圖後，可進入 VR 藝廊體驗作品，感受記憶與經驗如何在感官中重新生成 。

國美館表示，《第三門：虛擬縫合術》不只是一場關於書本的展示，更是一場關於思維縫合的行動。誠摯邀請大家蒞臨國美館藝術圖書中心，一同穿越這扇「門」，在現實與虛擬的裂隙中，縫合出屬於自己的感官見解。