國美館遇見唐宋元明美學 汝窯青瓷系列講座帶領民眾走入千年文化

《圖說》國美館《天青叩寂》文化講座開幕儀式。

【民眾網諸葛志一臺中報導】《天青叩寂》文化講座於 9 日至 20 日在國立臺灣美術館多媒體講堂登場。講座以陶瓷史、美學史、圖像文化與跨文化交流為主軸，從唐、宋、元、明的歷史脈絡切入，尤以北宋為核心，帶領觀眾重新理解東亞文明中最具精緻度的文化高峰。

本次講座匯集六位來自學界與藝評界的重要講者：中興大學歷史學系侯嘉星主任、黃純怡教授，阜春居易佳騰老師、陳柏磬（憬耀老師，靖影是洪銘廣老師，以及國際藝評人王焜生老師。六人分別從城市生活、經濟制度、跨國工藝傳播、窯口技術、美學哲思與文化生命史等面向展開，串聯成一幅橫跨千年的文化全景圖。

講座內容將從北宋《清明上河圖》展現的市井繁華、飲食娛樂與生活品味談起；延伸到宋代經濟制度、社會構成與文化心靈；亦將深入波斯薩珊工藝如何沿絲綢之路進入中原，引發鈷藍釉、金銀器與玻璃器的技術革新；並探討唐代越窯、高麗青瓷與宋代官窯之間的技術與美學遞嬗。透過六場講座的交織，引導觀眾理解北宋如何在千年前便呈現出高度的審美意識與文化精緻度。

《圖說》陳柏磬老師親自導覽現場展示作品。

活動期間同時推出〈文會圖〉中描繪的「桃型盤」實物，將於 12 月 9 日至 21 日首次在台灣公開亮相。此器物造型典雅、工藝精絕，象徵宋代生活器用中的審美高度，此次展出備受陶瓷界與文化界注目，也讓觀眾得以近距離欣賞宋代匠心之美。

100芬人文頻道藝術總監賴慕芬表示，唐宋元明構成東亞文化的重要發展脈絡，而北宋更是美學自覺最為鮮明的時代；其器物、制度、生活方式與哲學審美至今仍深刻影響華人世界。他指出：「天青色所象徵的不只是釉色，而是整個文明的氣韻。《天青叩寂》希望以知識為舟、以美為路，帶領大家重新走回那個文明高度。」

《天青叩寂》文化講座將於國美館 2F 多媒體講堂連續舉行，六位講者將以深度而易懂的方式引導觀眾穿越唐宋元明的歷史流域，並以北宋作為精神軸心，共同展開一場跨越千年的文化旅程。