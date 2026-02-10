國美館馬躍揚名特展 展出多幅版印年畫

鮮豔的色彩與活潑的構圖，要讓節慶的熱情與喜悅走入民眾的生活，用滿滿的活力迎接馬年的到來。

「這裡面有一個很重要的台灣晶圓片，所以他用晶圓來代表台灣，台灣可能站在世界的鰲頭裡面。」國美館資深導覽志工祁俞引導民眾探究作品中的台灣意象。

將時事結合年畫創作，象徵台灣的科技實力一躍而起，甜美的蘋果旋轉木馬，守護滿載祝福的夢幻國度，一年一度的年畫特展，不只要關注時代脈動，更要為新年注入幸福希望。

聾人陳詩翰表示自己非常珍惜每一次透過手語導覽親近藝術的機會「國美館現在舉辦版畫展，我來參觀，看到好多好優秀的作品，我很感動，祁俞老師的導覽解說，很多專有名詞跟專業知識都很清楚，讓我獲益良多。」

結合套色體驗，讓聾朋友感受親手製作版畫的樂趣，透過手語導覽，版印年畫中的寓意也得以被完整傳遞，讓聾朋友共享新年的氛圍。

國美館教育推廣組副研究員吳麗娟說明「我們每個月都會有手語導覽的服務在服務聾朋友，另外也可以上我們的官網，到預約導覽的項目裡面、註明有手語的需求，那館方就會因應這樣子的特定的需求去做媒合，希望更多的聾朋友喜歡藝術。」

為了讓所有人都能自在走進美術館，國美館表示，聾人團體只要在兩週前上官網申請，都會協助媒合手語翻譯，現在到館參觀還能免費索取馬年年畫紅包袋，把祝福帶回家。