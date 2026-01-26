國美館「丙午躍春─藝起探春」春節系列活動開跑 邀請全民走春喜迎馬年

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣美術館誠摰邀請全民藝起探春、歡慶馬年！國美館自（24）日起至元宵節，陸續推出「丙午躍春-藝起探春」春節系列活動，包含「新春開筆」、「名家墨寶印製春聯發送」、「版印年畫抽獎送活動」、「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」、「新春樂語音樂會」、「FB猜燈謎」等，過年期間亦有「第41屆版印年畫：馬躍揚名–馬年年畫特展」、「虹霓色彩樂師：廖繼春的藝術世界」、國寶〈甘露水〉常設展示等重點展覽，邀請大家齊聚國美館，在藝術與歡樂中迎春賀歲。

國美館（24）日舉辦記者會暨新春開筆，由國美館長陳貺怡及李轂摩老師、施春茂老師、陳欽忠老師、林榮森老師、蕭世瓊老師、陳志聲老師、張志鴻老師、林俊臣老師、許志芳老師等9位知名書法家現場開筆祝福斗方，並現場揮毫祝賀春聯，傳遞馬年的期許祝福。當日並發送名家墨寶印製春聯，分別是國寶書畫家李轂摩老師、114年全國美術展書法類金牌獎許志芳老師之墨寶，供民眾限量索取。

陳貺怡館長指出，農曆春節是迎新送舊的重要節日，國美館多年來持續規劃春節系列活動，期盼透過藝術與文化，陪伴民眾在喜氣洋洋的氛圍中迎接新年。今年春節活動內容豐富，即日起一路延續至元宵節，包含限量墨寶春聯贈送、版印年畫抽獎、新春音樂會、猜燈謎等多元活動，邀請民眾春節期間走進美術館，在藝術中歡慶馬年。

1月30、31日特別規劃二天的「版印年畫抽獎送活動」，限量抽獎贈送民眾最喜愛的國美館版印年畫，與民眾一同迎接馬年新春。30日 10:00~15:30發放抽獎券、15:45進行抽獎；31日10:00~16:30發放抽獎券、16:45進行抽獎，兩天各抽出80位，共計將送出160張精美版印年畫，讓幸運賓客將藝術作品帶回家。

2月7日至13日辦理「馬年年畫-紅包袋限量送」贈送來館民眾，每人限領取一份，數量有限，送完為止。

除夕、初一國美館休館，大年初二(2月18日)開館日即推出「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」，上午9點開館起前166名到訪觀眾，凡能完成社群媒體打卡任務者，就有機會獲得限量文創紀念品。18日當天下午3點舉辦「新春樂語音樂會:勇氣˙弦x擊」音樂會，以動人的樂曲為伴，讓大家共享文化氣息濃厚的年節假期。自2月18日至28日接續推出「馬上猜藝猜-FB猜燈謎」，由水墨藝術家、燈謎專家的黃芳照老師，以國美館當期展覽及空間設計10道趣味題目，讓民眾線上猜燈謎，將抽出數名幸運兒贈送文創紀念品，於3月3日元宵節公布中獎名單。

年節期間更針對親子團體推出「馬上好好玩─新春創作遊藝場」，親子可預約互動體驗空間，創作限量版手作小燈籠。同時VR藝廊空橋也推出FB、IG線上活動「步步生花．視視如意」，參與民眾有機會獲得限量文創品。

在展覽方面，「第41屆版印年畫：馬躍揚名–馬年年畫特展」展出90件年畫作品，搭配版印年畫教育體驗；「時代印記—國美典藏常設展」以全新展品呈現從明清日治時期到現當代的臺灣藝術發展脈絡；2月7日起展出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，呈現藝術家廖繼春繽紛躍動的色彩；國寶〈甘露水〉常設展示則為近期觀眾熱門參觀重點。國美館一連串的展覽及活動，富含文化韻味的年節時光，歡迎大小朋友來走春，感受馬年的新春節慶氛圍。