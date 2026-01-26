國美館「丙午躍春─藝起探春」春節系列活動開跑 邀請全民走春喜迎馬年
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣美術館誠摰邀請全民藝起探春、歡慶馬年！國美館自（24）日起至元宵節，陸續推出「丙午躍春-藝起探春」春節系列活動，包含「新春開筆」、「名家墨寶印製春聯發送」、「版印年畫抽獎送活動」、「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」、「新春樂語音樂會」、「FB猜燈謎」等，過年期間亦有「第41屆版印年畫：馬躍揚名–馬年年畫特展」、「虹霓色彩樂師：廖繼春的藝術世界」、國寶〈甘露水〉常設展示等重點展覽，邀請大家齊聚國美館，在藝術與歡樂中迎春賀歲。
國美館（24）日舉辦記者會暨新春開筆，由國美館長陳貺怡及李轂摩老師、施春茂老師、陳欽忠老師、林榮森老師、蕭世瓊老師、陳志聲老師、張志鴻老師、林俊臣老師、許志芳老師等9位知名書法家現場開筆祝福斗方，並現場揮毫祝賀春聯，傳遞馬年的期許祝福。當日並發送名家墨寶印製春聯，分別是國寶書畫家李轂摩老師、114年全國美術展書法類金牌獎許志芳老師之墨寶，供民眾限量索取。
陳貺怡館長指出，農曆春節是迎新送舊的重要節日，國美館多年來持續規劃春節系列活動，期盼透過藝術與文化，陪伴民眾在喜氣洋洋的氛圍中迎接新年。今年春節活動內容豐富，即日起一路延續至元宵節，包含限量墨寶春聯贈送、版印年畫抽獎、新春音樂會、猜燈謎等多元活動，邀請民眾春節期間走進美術館，在藝術中歡慶馬年。
1月30、31日特別規劃二天的「版印年畫抽獎送活動」，限量抽獎贈送民眾最喜愛的國美館版印年畫，與民眾一同迎接馬年新春。30日 10:00~15:30發放抽獎券、15:45進行抽獎；31日10:00~16:30發放抽獎券、16:45進行抽獎，兩天各抽出80位，共計將送出160張精美版印年畫，讓幸運賓客將藝術作品帶回家。
2月7日至13日辦理「馬年年畫-紅包袋限量送」贈送來館民眾，每人限領取一份，數量有限，送完為止。
除夕、初一國美館休館，大年初二(2月18日)開館日即推出「藝馬當先遊國美─新春打卡趣」，上午9點開館起前166名到訪觀眾，凡能完成社群媒體打卡任務者，就有機會獲得限量文創紀念品。18日當天下午3點舉辦「新春樂語音樂會:勇氣˙弦x擊」音樂會，以動人的樂曲為伴，讓大家共享文化氣息濃厚的年節假期。自2月18日至28日接續推出「馬上猜藝猜-FB猜燈謎」，由水墨藝術家、燈謎專家的黃芳照老師，以國美館當期展覽及空間設計10道趣味題目，讓民眾線上猜燈謎，將抽出數名幸運兒贈送文創紀念品，於3月3日元宵節公布中獎名單。
年節期間更針對親子團體推出「馬上好好玩─新春創作遊藝場」，親子可預約互動體驗空間，創作限量版手作小燈籠。同時VR藝廊空橋也推出FB、IG線上活動「步步生花．視視如意」，參與民眾有機會獲得限量文創品。
在展覽方面，「第41屆版印年畫：馬躍揚名–馬年年畫特展」展出90件年畫作品，搭配版印年畫教育體驗；「時代印記—國美典藏常設展」以全新展品呈現從明清日治時期到現當代的臺灣藝術發展脈絡；2月7日起展出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，呈現藝術家廖繼春繽紛躍動的色彩；國寶〈甘露水〉常設展示則為近期觀眾熱門參觀重點。國美館一連串的展覽及活動，富含文化韻味的年節時光，歡迎大小朋友來走春，感受馬年的新春節慶氛圍。
其他人也在看
民眾黨自提軍購條例「1.25兆減至4000億」 綠委：內容不專業
台北市 / 綜合報導 針對1.25兆國防特別預算條例，民眾黨立委黃國昌今(26)日自提黨團版本，但卻將預算上限下修到4000億元，遭民進黨立委質疑內容不專業。與此同時，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，民眾黨立委劉書彬日前當著美國參議員蓋耶哥的面，拿著錯誤的數字去批評軍購，當場被美方批評。對此，劉書彬回應，是每個人認知不一樣。陪同立法院副院長江啟臣接見，美國聯邦參議員蓋耶哥訪問團，民眾黨立委劉書彬代表黨團出席，握手合照後隨即開啟閉門會議，但台灣青年世代共好協會理事長張育萌，卻發文透露閉門會談時，劉書彬在蓋耶哥面前聲稱，美國過去對台軍購中，有超過300億美元還沒完成交付，不小比例跟F-16V戰機有關，遭蓋耶哥當場駁斥，F-16V的延宕是因為引擎和供應鏈問題，要劉書彬不用自己腦補，幻想成是台美關係鬆動。立委(眾)劉書彬說：「我們的軍購的確被嚴重的延宕，表示真相不清，因為每個人的認知是不一樣的。」是否真有其事劉書彬歸為「認知不同」，只是政院提出金額高達1.25兆的國防特別條例，在立法院8度封殺，對照民眾黨版不只草案名稱變更，還刪除院版運用重層攔截網，打造台灣之盾非紅供應鏈等文字。院版採購項目未明列裝備名稱，民眾黨版直接列出M109A7自走砲，海馬士多管火箭飛彈系統等，項目名稱採購數量及預算上限，同時將政院版所列經費上限1兆2500億元，改為4000億元且採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立院同意分期辦理預算籌編及審議。立委(民)沈伯洋說：「立法委員自己跑去弄軍購，然後內容不專業這個就算了，行政院版由國防部所提出的內容是非常的扎實，如果對內容有意見到委員會去說。」立委(眾)黃國昌說：「星期五的時候會不會放進去(院會)，我既然提案了當然會希望我們的版本要進去。」黃國昌趕在立委任期最後一天，力拚完成最後一舞。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
民眾黨內互打再加一 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊
政治中心／綜合報導民眾黨內互打再加一！有意投入新北汐金萬議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕發出退選聲明，點名四大金釵之一的陳語倢抹黑攻擊，還意有所指地表示，黨內大咖的部分，大家都看得很清楚。雖然民眾黨主席黃國昌表示初選公平公正，但民眾黨創黨黨員朱蕙蓉抱不平，痛批這是很惡劣的逼人走的方式。民眾黨汐止區主任黃守仕：「我確定退選，好像也沒什麼好協調的。」拋出震撼彈，民眾黨汐止區主任黃守仕宣布退出議員初選，原因指向同黨對手，也是黨主席黃國昌的汐止區辦公室主任陳語倢抹黑她。有意投入新北汐金萬議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕發出退選聲明。（圖／民視新聞）黃國昌汐止區辦公室主任陳語倢：「不管怎樣各自努力各自競爭，大家互相成長，拜託不要對孩子下手，再怎麼樣都不應該，拿孩子出來說。」民眾黨汐止區主任黃守仕：「在直播上各個留言的部分，其實都很明確都指向我，黨內大咖我覺得，大家都應該看得很清楚啦。」黨內大咖是誰，黃守仕點到為止，黃國昌跳出來聲稱一切公平。民眾黨主席黃國昌：「我們的初選，公正公平公開，沒有任何一個人有特權，台灣民眾黨就一套規則，非常簡單全民調，現任者也沒有優勢。」但黃國昌早傳出布局新北議員，四大金釵搶攻不同選區，與黨內爆發衝突也不是第一次，去年12月角逐三蘆選區的前民眾黨發言人李有宜，被黃國昌人馬周曉芸空降插足，更是宣布退黨，如今類似事件再加一，創黨元老也忍不住跳出來。黃守仕點名四大金釵之一的陳語倢抹黑攻擊。（圖／民視新聞）民眾黨創黨黨員朱蕙蓉：「什麼都不說你就是不說，然後就有所謂的四大金釵，然後這四大金釵，永遠都是在檯面上，刻意的去避開，就不把工作給你，都跳過你，這種是最惡劣的，變相的逼人走路的感覺，李有宜就是這個意思啊，不要真的以為，自己有這麼多可以消耗的。」國王人馬搶地盤，民眾黨的金釵之亂，恐怕還沒落幕。原文出處：民眾黨內互打再加一！ 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊 更多民視新聞報導駁美進駐國軍「聯合火力中心」為監軍 顧立雄：台美既有合作機制藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
周邊、實體書、追星一次滿足 「臺灣漫畫館」台北書展火熱登場 集結 62 部明星級臺漫 打造 Y2K 風格追漫現場
周邊、實體書、追星一次滿足 「臺灣漫畫館」台北書展火熱登場 集結 62 部明星級臺漫 打造 Y2K 風格追漫現 […]民眾日報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
在台港人泰拳館被潑漆！ 陸委會：2港籍嫌涉「跨境鎮壓」
在台北市，有一位移居台灣的香港人湯偉雄，不只曾聲援反送中運動，來台後也持續發表相關文章。但去年11月被香港政府通緝後，才短短3天後，他開的泰拳館就被一對來自香港的男女潑漆破壞。根據警方調查，對方不只在...華視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
藍指聯輔基金會人事爭議 經部：已要求檢討落實考核
（中央社記者劉冠廷、曾筠庭台北26日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，台灣中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位，且人事名單中有判決確定的「創意私房」案會員郭柏宏，不過現已離職，董事會秘書黃靜惠犯公益侵占罪，內部管理大有問題。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台北港、台中港等去化土方？ 營建業曝地方沒收到公文
土石方之亂，國土署研議透過台北港、台中港、高雄港等地去化，惟台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶26日指出，截至目前，地方政府尚未接獲任何中央正式公文，授權其就最終處理場或替代方案進行實質作為，使地方政府即便理解產業困境，也因法源不足而無法行動。世界不動產協進會理事長張麗莉也說，配套措施尚未同步到位，特別是針對「已在進行中的個案」，目前仍缺乏清楚、可執行的過渡機制。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
中國外交部宣稱日本治安不佳地震頻繁 春節勿前往
（中央社台北26日電）中國外交部今天發布提醒，宣稱近來日本「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發」，且部分地區連續發生地震，中國公民「在日本面臨嚴重安全威脅」，由於農曆春節臨近，該部及中國駐日本使領館提醒中國公民「近期避免前往日本」。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
路線轉換? 黃國昌稱是"紫雲黃氏" 黃智賢批:用祖先換中國認同
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌日前上節目，稱自己是紫雲黃氏，讓資深媒體人黃智賢痛批，拿祖先來做自己政治路線轉換，只會讓紫雲二字蒙羞，就連新北市議員卓冠廷也提到，自己同仁聽到黃國昌也是紫雲黃氏，不僅沒有笑容反而覺得有點尷尬，直呼宗族非政治工具也非中國通行證。民視 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保
即時中心／廖予瑄報導台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌，以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人，因被控涉嫌掏空台鹽綠能公司，遭續押至本（1）月28日。今（26）日台南地方法院合議庭審理後裁定，陳啓昱以新台幣1,200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境、出海，全數科技監控。民視 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
國軍戰鬥加給卡在立院？徐巧芯闢謠：國防部錢別欠過年
國防部去年成立無人機部隊，上週公布將採購20萬架無人機，無人機部隊發展引國人關注。藍委徐巧芯質疑，有國軍弟兄投訴詢問戰鬥加給沒發，得到答案卻是「因為國防預算被立法院卡住」，她強調立院已追加預算編列59億元，錢都壓在國防部，這樣說得過去嗎？中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 336則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 90則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言