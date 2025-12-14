國美館「國際版畫雙年展」正式啟動全球徵件

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」徵件主視覺

國立臺灣美術館主辦之「中華民國國際版畫雙年展」，自 1983 年創辦至今已邁入第二十二屆，是全球歷史最悠久的國際版畫展之一。國美館正式啟動「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」全球徵件，自即日起至2026年1月12日止。

國美館現正式啟動「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」全球徵件，採用線上報名方式，自即日起至2026年1月12日止，請至本屆活動網站完成報名，不分國籍與年齡皆可免費報名參與，其參賽作品須具備版畫的複數性與間接性特質，以紙本原作為原則，每人限投一件，並須為2023年（含）後且未曾於本展覽展出之原創作品，其他詳細規格、送退件流程、審查方式等重要資訊，請詳閱本屆徵件簡章，或國美館官網及本屆活動網站。

「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」將遴選出金、銀、銅牌獎得主各一名、評審團特別獎2名、優選5名及佳作5名，共計15個獎項，金牌獎可獨得新臺幣40萬元，總獎金規模高達126萬元，得獎及入選作品將於明(2026)年6至10月間於國立臺灣美術館展出，國美館亦提供國內外優選以上得獎者交通及食宿補助，以實際行動支持藝術家持續創作與國際交流。

國美館表示，隨著版畫技術不斷推陳出新與跨域媒材飛速發展，期盼本屆徵件持續匯聚全球創作者的觀點與想像，讓國美館成為世界版畫藝術交流的重要節點。誠摯邀請各國版畫藝術家及運用版畫語彙創作的藝術工作者踴躍投件，以藝術與世界對話，於紙墨之間開啟更多可能。