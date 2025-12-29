國美館「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」 沉浸式展演探討女性日常場域
國立臺灣美術館U-108 SPACE即日起至2026年3月1日推出沉浸式互動展演《結界—灶跤（Tsàu-Kha）》，透過新媒體科技與表演元素的結合，讓觀眾從沉浸式的觀展體驗中，走入「灶跤」這一日常卻富含象徵意義的空間，探討女性在家庭場域中的情感經驗與母女關係的複雜連結。展覽昨（27）日舉行開幕式，由國美館長陳貺怡主持，藝術家張晏慈、范佐伊等人出席。
(圖｜國立台灣美術館提供；攝影｜ANPIS FOTO王世邦)
國美館長陳貺怡表示，U-108 SPACE定位為沉浸式體驗與實驗創作的平台，鼓勵藝術家跨域合作與新技術應用，期望突破傳統媒材的限制，為觀眾帶來不同以往的觀展感受。本次作品以「結界」為核心概念，結合AI影像生成、即時文字辨識與環繞聲響系統，並讓觀眾透過書寫參與創作，在科技構築的空間中形成兼具神秘感與沉浸感的觀展體驗。
藝術家張晏慈表示，「灶跤」（廚房）對女性而言並非只是日常生活空間，而是交織著情感、責任與自我認同的場域。這裡既可能是女性能掌控的領域，也往往承載著為家庭付出的角色期待。她提到，創作過程中曾擔心流於刻板的女性主義論述，但在與范佐伊的反覆討論下，逐漸聚焦於廚房背後所隱含的母女情感，以及愛與束縛並存的狀態。
范佐伊則表示，藝術創作本身即由多重「小世界」構成，《結界—灶跤（Tsàu-Kha）》將互動裝置、舞台表演與展覽空間整合，嘗試打破單一形式的界線，讓觀眾在行走與感知中，逐步進入作品的敘事結構。
(圖｜國立台灣美術館提供；攝影｜ANPIS FOTO王世邦)
「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」作品以臺灣傳統廚房意象為起點，重新詮釋東亞民間信仰中的灶神形象，將其由男性神祇轉化為女性象徵，隱喻母親在家庭中同時扮演守護者與規範者的雙重角色，呈現母女關係中深厚情感與心理張力的交錯狀態。展場中，聲音由遠而近流動，文字與影像在空間中浮現與轉換，營造出象徵心理與情感狀態的「結界」，引導觀眾連結自身經驗，重新思考家庭與自我之間的關係。
《結界—灶跤（Tsàu-Kha）》為跨國合製的互動新媒體展演，由臺灣新媒體藝術家張晏慈與新加坡旅法藝術家范佐伊共同擔任概念主創，分別負責聲音與影像設計，並與來自不同領域的製作團隊合作完成。觀眾進入展場前，可依循藝術家的提問書寫關於生活、家庭與廚房的文字記憶，這些內容將透過即時文字辨識與AI影像生成系統即時轉化為聲音與影像，成為作品的一部分，使每一次參與都因個人經驗而有所不同，展現個體記憶與集體情感之間的連結。
(圖｜國立台灣美術館提供；攝影｜ANPIS FOTO王世邦)
