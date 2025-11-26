國美館《遇見臺灣》桌遊 遊戲中看見台灣之美
藝術就是生活，國立臺灣美術館推出《遇見臺灣Meeting Taiwan》桌遊，精選60件描繪臺灣風景的國美館典藏畫作，設計能讓不同年齡層樂在其中的卡牌遊戲，讓玩家在遊戲中，重新看見臺灣的美麗，並走進前輩藝術家的創作世界。
《遇見臺灣 Meeting Taiwan》以「臺灣風景」作為連結，透過趣味題目與互動設計，引導玩家從輕鬆的派對氛圍中認識藝術家的生命小故事。本次透過《遇見臺灣》的開發重新爬梳國美館典藏的風景畫作，精選60件典藏作品，包含大眾熟悉的石川欽一郎〈臺灣次高山〉、林玉山〈蓮池〉、陳澄波〈淡水風景〉，也涵蓋近期在國美館「時代印記：國美典藏常設展」展出的立石鐵臣〈蓮池日輪〉、石川寅治〈高雄港〉、小澤秋成〈烏溪兩岸〉等，期待讓玩家能更近距離觀賞前輩藝術家畫筆下的臺灣風景。
國美館表示，107年起，執行文化部「重建臺灣藝術史」計畫，以書寫臺灣美術史為核心目標，透過研究、展覽、典藏與推廣活動，讓臺灣美術深入日常。《遇見臺灣 Meeting Taiwan》由國美館與哿哿設計攜手合作，設計出讓各個族群都能運用，並兼顧趣味與知識傳遞的遊戲。從題目設計、互動節奏到視覺風格皆經多次調整，並在開發過程中募集不同年齡層與背景的玩家參與試玩，最終完成兼具教育性與娛樂性的桌遊成品。這項遊戲不僅適合朋友團體、家庭親子共玩，也能作為美術教育或文化推廣的輔助教材，成為連結藝術與日常生活的橋樑。
《遇見臺灣》除華文版，更出版英文版、注音版及精裝版，能在不同場合，向不同的對象進行推廣。國美館期待這款桌遊能讓玩家在遊戲過程中欣賞藝術之美，也從不同角度重新發現臺灣美術的多樣風貌與動人故事，實踐「在遊戲中遇見臺灣」。
《遇見臺灣》除在國美館館內推廣運用，也同步提供國立公共資訊圖書館，即日起，民眾可至國資圖5樓服務櫃檯依借用規定申請體驗。另外，國美館將攜《遇見臺灣》至國立臺灣公共資訊圖書館參與12月13日舉辦的「桌遊體驗匯」活動，邀請玩家一次體驗《遇見臺灣》與《柴寶探險隊》兩款桌遊，並沉浸式感受不同玩法的樂趣。活動將於12月2日起開放線上報名，歡迎有興趣的朋友參考國資圖官網 ：https://nlpi.pse.is/8cbtpm。（寇世菁報導）
