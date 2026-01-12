▲國美館「馬躍揚名–馬年年畫特展」展出至3月23日。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】國立臺灣美術館即日起展出中華民國第41屆版印年畫「馬躍揚名–馬年年畫特展」。昨(11)日辦理頒獎典禮暨開幕式，由國美館長陳貺怡主持，評審委員以及所有得獎者等皆出席盛會。國美館長陳貺怡表示，年畫是一個非常久遠的傳統，也是農曆春節期間最具代表性的節慶藝術之一，象徵著除舊佈新，也承載著人們對吉祥、平安與美好生活的盼望。

▲國美館長陳貺怡（中）及首獎得獎者合影。

陳貺怡希望讓民眾不僅能欣賞作品之美，更能理解版畫技術的特色、年畫圖像的文化意涵，以及藝術家在當代語境中所進行的創新嘗試。今年度也特別規劃教育展示體驗區，透過互動方式拉近藝術與生活的距離，讓不同年齡層的觀眾都能親身參與。

「中華民國版印年畫徵選活動」今年共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出。第41屆版印年畫以「馬躍揚名」為主題，寓意人人都能像馬一樣奔騰向前、成功進取、活力洋溢。首獎優秀創作共6件，分別是金昱慈的〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神格以色彩和裝飾優美的方式呈現；游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點的場景，充滿了現代色彩與現代馬的神采；陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應臺灣作為晶片生產王國之榮耀，駿馬躍起揚名世界，期望馬年好財運、事事如意；李岳霖〈黑馬贏新年〉，黑馬氣勢磅礡，一條「贏」字金項鍊，期許新的一年奮力向前、「贏」新年；楊振華〈駿馬迎春〉，兩匹駿馬佇立於林間水畔，與周圍繁茂的花草及吉祥富貴的孔雀，呈現春日生機盎然的氛圍；蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉，在巨型蘋果造型的旋轉木馬上，三匹駿馬分別乘載「馬上幸福」、「馬上發財」、「馬上平安」，將祝福具象化。

▲國美館長陳貺怡表示歡迎民眾來看展，年畫是一個非常久遠的傳統，也是農曆春節期間最具代表性的節慶藝術之一。

除得獎作品外，「馬躍揚名–馬年年畫特展」特別邀請林仁信、謝鴻均兩位藝術家為特展創作。林仁信〈金馬奔騰〉運用藍膜感光版與凹版印刷技術，表現奔馳的動感。馬身的筆觸與文字交織，象徵文化與科技的結合。各國貨幣圖像代表全球經濟，數位0與1象徵晶片產業，甜筒冰淇淋象徵未來經濟的希望。謝鴻均〈羽隱〉以孔版版畫描繪春日景象，翎羽飄落在花圃與枝葉間，畫筆與顏料在辛波斯卡的詩句中穿行、流動，作者為詩添上了羽翼，馬兒也隨之奔至，充滿詩意。

▲首獎作品之一。

展覽特別規劃「版印年畫教育展示及體驗」，提供「數位科技互動」及「版印年畫」2種體驗，以當代數位科技及結合傳統版畫藝術，引導觀眾從「觀看」進入「參與」，在數位互動與動手實作理解版印年畫的文化內涵與創作精神。（照片／記者廖美雅拍攝）