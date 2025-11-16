國美館「黑水—2025臺灣美術雙年展」匯集31組藝術家作品

▲「黑水—2025臺灣美術雙年展」開幕式大合影。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】國立臺灣美術館2025臺灣美術雙年展昨（15）日於國美館辦理開幕式，文化部政務次長王時思、國立臺灣美術館長陳貺怡、策展人賴駿杰、藝術家馬躍‧比吼、參展藝術家等出席。此次規劃3大子題，共展出31位（組）藝術家，呈現37組件作品，其中7組件為全新委託製作，且多數參展作品曾在國際影展、電影獎及藝術節等獲獎而大放異彩，觀眾在展覽期間將可一次飽覽所有參展佳作。「黑水—2025臺灣美術雙年展」即日起至2026年3月1日展出，展覽期間同步規劃有相關表演、座談會、專家導覽與其他公眾活動。

▲策展人賴駿杰導覽展覽作品之一。（記者廖美雅拍攝）

策展人賴駿杰說明，展題「黑水」除了直覺地讓人聯想到「黑水溝」，象徵臺灣早期移民渡海來臺的危險艱難，而強化了中華民國在臺灣的國族論述外，它也在時間上將我們帶回至海權帝國擴張的第一波殖民時代，空間上則觸及現代資本主義在全球流動的世界框架。因此，黑水溝更像一道想像的精神屏障，劃出了臺灣與世界（特別是對岸中國）的歷史鴻溝。這座多山環海的島嶼流淌著南島語系原住民、墾殖移民後代、殖民地出生的一代，以及當代的移民群體等不同身分的生命經驗，2025臺雙展藉由當代藝術創作的參與和介入，皆由解殖的思考路徑，或可找出書寫臺灣藝術史的新觀點。

▲展覽作品之一。民眾可親手折紙飛機在看台上射向對岸。（記者廖美雅拍攝）

國美館指出，由國美館展覽組副研究員賴駿杰統籌策展，以「黑水」（Black Water）為題，借用解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）所提「晦暗面」（darker side）概念與方法，隱喻臺灣歷史中關於遷徙、離散與多重殖民的恐怖經驗。「黑水」企圖透過解殖批判的視角，質疑且試著修正過往以大陸中心、政權變遷為主的史觀與書寫框架，並藉由當代藝術創作所展現的靈活想像，嘗試從地緣政治的角度來討論臺灣藝術史主流書寫的問題與限制。

因應展覽開幕，特別規劃自參展作品延伸而來的相關表演與公眾活動，包括參展藝術家李立中帶來第1場的《大肚王國》講述表演，李立中透過全新創作編劇，搭配大肚王國古地圖及臺中相對地景、鴿籠、麻布袋等17世紀日常生活物件與鴿子演員，引領觀眾重返大肚王國歷史現場，揭示一段可能自史前時期即存在，且歷經大航海時代、明鄭乃至清領時期，活躍在現今臺中一帶的原住民政權與殖民者接觸的歷史。