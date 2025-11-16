國美館「黑水2025臺灣美術雙年展」藝術家展現多重視野

文化部政務次長王時思（左2）、國美館長陳貺怡（右2）、策展人賴駿杰(右1)、參展藝術家馬躍‧比吼（左1）等開幕式上合影.

郭悅暘 ljalje’elan patadalj，〈‘usavan ni ljalje’elan 拉勒俄嵐的渴望〉.

睽違3年，由國立臺灣美術館舉辦的第9屆「2025臺灣美術雙年展」，此次規劃3大子題，共展出31位（組）藝術家，呈現37組件作品，其中7組件為全新委託製作，且多數參展作品曾在國際影展、電影獎及藝術節等獲獎而大放異彩，觀眾在展覽期間將可一次飽覽所有參展佳作。

國美館長陳貺怡感謝文化部的支持及策展團隊的努力，並強調，已邁入第9屆的臺雙展是針對臺灣當代藝術家的交流與展演平臺，但今年臺雙展與過去幾屆的不同之處，首先，不僅參展藝術家都是臺灣藝術家，主題亦聚焦於臺灣的歷史與文化記憶的書寫。從資深藝術家陳界仁到年僅26歲的藝術家蔡昱廷，展現了不同世代與不同族群的藝術家對臺灣歷史的獨特觀點。其次，本屆雙年展由年輕的機構策展人（in-house curator）賴駿杰統籌，他長期關注臺灣歷史的黑暗面，試圖改變美術史的書寫方式，更多關注原住民文化、多族群、跨國流動等議題的研究，帶來全新的視角與深刻反思。

策展人賴駿杰說明，展題「黑水」除了直覺地讓人聯想到「黑水溝」，象徵臺灣早期移民渡海來臺的危險艱難，而強化了中華民國在臺灣的國族論述外，它也在時間上將我們帶回至海權帝國擴張的第一波殖民時代，空間上則觸及現代資本主義在全球流動的世界框架。

國美館指出，本屆由國美館展覽組副研究員賴駿杰統籌策展，以「黑水」（Black Water）為題，借用解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）所提「晦暗面」（darker side）概念與方法，隱喻臺灣歷史中關於遷徙、離散與多重殖民的恐怖經驗。

因應展覽開幕，特別規劃自參展作品延伸而來的相關表演與公眾活動，包括參展藝術家李立中帶來第1場的《大肚王國》講述表演，李立中透過全新創作編劇，搭配大肚王國古地圖及臺中相對地景、鴿籠、麻布袋等17世紀日常生活物件與鴿子演員，引領觀眾重返大肚王國歷史現場，揭示一段可能自史前時期即存在，且歷經大航海時代、明鄭乃至清領時期，活躍在現今臺中一帶的原住民政權與殖民者接觸的歷史。

「黑水—2025臺灣美術雙年展」即日起至2026年3月1日展出，展覽期間規劃有相關表演、座談會、專家導覽與其他公眾活動，環繞在「黑水」的核心關懷，邀請民眾從水的意象開始，設想重寫歷史的可能，站在黑水所席捲而來的當代藝術浪潮之上。「2025臺灣美術雙年展」詳細活動資訊，請密切注意國美館及臺雙展Facebook粉絲專頁。