國考報名人數創新低！報名費卻大漲25％ 藍營轟政府懲罰考生
國家考試報名人數創新低。國民黨立法院黨團3日痛批，相較5年前8萬多人應考，今年高普考首度跌破6萬人，賴政府卻調漲報名費，漲幅高達25％至27％，要求立即凍漲國考報名費、全面檢討公務人員待遇、重建穩定有尊嚴的退撫制度。考選部說明，大部分國考收費基準已逾10年未調，因應電腦化測驗類科增加等，試務成本攀升，考選業務基金可能在民國116年用罄。
國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，公務員在薪資吸引力不足與退休制度崩壞雙重打擊下，6年前國考人數有8萬3000人，如今驟減至不到6萬人，政府卻仍加價懲罰考生，形同對青年關上大門。
藍委徐巧芯指出，國考報名費平均漲幅高達25.8%，高考一級至三級皆調漲25%至28%，例如三級考試從1400元漲至1800元，司法官第一試由800元漲至1000元，第二試從1800元漲至2300元。警察、軍職轉任及其他特種考試也一併調漲，導遊與領隊考試報名費更從1000元暴增到2000元，漲幅高達100%。
徐巧芯說，民間企業109年至114年平均調薪20%，物價上漲11.54%，但國考報名費卻飆26%，遠超過薪資與物價增幅，政府部門要苦民所苦，重新檢討115年收費基準，將報名費調回合理水準。
考選部表示，國考財務主要收入來源為應考人報名費，用於辦理各項考試支出，目前大部分國考的收費基準已超過10年未調整，而自106年至113年基本工資調漲逾37.6%；平均電價調整累計達54.8%；消費者物價指數漲幅為11.78%。
此外，電腦化測驗類科增加及考區增設也使相關試務成本攀升，由於辦理國考試務成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年的虧損累計達2.66億元，且可能於116年上半年用罄。
考選部強調，為確保國考穩健辦理而調整所辦理國考報名費，平均調幅約25.8%，調整後的報名費預計自115年各項國考開始適用；另導遊領隊證照評量測驗已自113年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國考範圍內。
