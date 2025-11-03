國考報名費平均漲25.8％挨轟 考選部： 如不漲後年用罄

國家考試報名費明年調漲，平均調幅約25.8％，約調漲200至1700元不等，其中高考漲400元，國民黨團提出三項訴求，凍漲報名費、檢討公務員待遇、穩定退撫制度。考選部說明，大部分國考收費基準已超過10年未調，考選業務基金可能在116年用罄，為確保國家考試穩健辦理，調整考試報名費，平均調幅約25.8％，預計自115年各項國家考試開始適用。

考選部表示，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，並用於辦理各項考試支出，目前大部分國家考試的收費基準已超過10年未曾調整，而自106年至113年基本工資調漲逾37.6％；平均電價調整情累計達54.8％；消費者物價指數漲幅為11.78％。

考選部指出，此外，電腦化測驗類科增加及考區增設亦使相關試務成本攀升，由於辦理國家考試試務成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年的虧損累計達2.66億元，並可能於116年上半年用罄。

考選部強調，為確保國家考試穩健辦理，調整所辦理國家考試報名費，平均調幅約25.8％，已於114年2月27日預告修正公務人員及專技人員二類考試規費收費標準，相關法規於114年4月9日發布生效，調整後的報名費預計自115年各項國家考試開始適用；另導遊領隊證照評量測驗已自113年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國家考試範圍內。

