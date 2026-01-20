國考報考人數下滑 高普考錄取率達30年新高
台北車站附近的南陽街，過去被稱為補習街，多年來隨著就業職場環境變化，加上少子女化衝擊，現在補習班已經越來越少。對於國考補習班看板，貼上普考起薪近4萬3千元、高考5萬5千元，在年輕人眼裡誘因不大。
民眾葉先生說道，「我個人是已經決定以後要做什麼了，所以報考還好。」
民眾王先生提及，「我從以前到現在走的科系不是這個，所以我不確定我現在轉這跑道，會不會有點太臨時。」
根據考選部統計，高考報考人數從2016年開始下滑，去年下探到3萬2327人；普考人數更嚴重，去年跌破3萬大關，只剩2萬5380人，報考熱度明顯下降。
但受惠於政府擴大錄取規模，錄取率不減反增，去年更是雙雙創下30年來新高，高考錄取率攀升到22.89%，普考也有19.35%。
但公教團體擔憂，一流人才不願進到政府單位，對國家發展不是好事。
中華民國公教軍警消聯合總會副總會長高誓男認為，「我對你的政府過去一再要照顧公教人員這樣的承諾，其實也都打破了，這些心理的契約也被破壞了，所以我覺得除了這個物質條件之外，心理的向心、制度的信賴，都是一個最重要的因素。」
全國公務人員協會前理事長李來希表示，「養老的安全也受到影響，那是整體氛圍，社會氛圍又認為他比如說是米蟲，負面的形象出現，所以他不願意來，年輕人不願意來。」
考選部分析近10年高普考，指出科技業、金融業等產業發展蓬勃，民間職涯選擇更多元，影響報考意願。但高誓男認為，公務員福利待遇縮水，以及對政府的不信任，都造成報考人數下降；李來希則認為，應提高社會地位，讓民眾以當公務員為榮。
