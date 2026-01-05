國考生注意！體育行政科目整併 運動部說明調整方向

立法院司法法制委員會今日(5日)邀請運動部、考選部針對「運動部組織效能與人才考選制度」進行專題報告。朝野聚焦「體育行政」國考應試科目整併及運動人才運用等。民進黨立委陳培瑜認為現行考科未兼顧兒少、性平與運動員權益，要求檢討。運動部次長黃啟煌則表示體育行政重在「素養」，須具備社會反思與批判能力，他允諾3個月內提出整體評估報告。

劉孟奇表示，體育行政類科專業科目近年依職系整併與用人需求逐步檢討，自2024年起由原列考6科調整為5科，並自今年(2026年)起再調整為4科，決議維持列考行政法、運動自然科學、體育行政管理等3科，並將世界體育史與運動社會學合併為一科，今年的高普考開始試用。

國民黨立委翁曉玲質詢時問運動部原計畫將「運動自然科學」納科技元素，修正為「運動科技學」，但為何最終拍板仍維持原考科名稱？考選部長劉孟奇指出，調整考科內容或名稱須依法定程序辦理，並顧及考生權益，至少需1年規劃，因此今年考科名稱不更動。黃啟煌也說明，因考量運動產業發展必須具備「科技元素」，運動部希望將「運動科技」納入考科，但需要作業時間，可從命題大綱與考試內容調整。

民進黨立委陳培瑜也提出，近年來體育界傳出體罰、性侵等爭議，她質疑現行考科設計未充分反映兒少、性別平等與運動員權益等實務爭議，要求運動部與考選部檢討體育行政人員所需的專業與「素養」。

黃啟煌回應表示，體育行政人員除行政與法規能力外，也須具備社會反思與批判能力，且對運動科學與科技發展有基本認知，才能在政策推動過程中回應社會的期待。他說：『(原音)公務人員他必須要有一定的行政能力，對於行政法規，行政法這件事情，他必須要有所理解；同樣的道理，在自然科學類也是一樣的，我們不會需要他知道去如何計算最大攝氧量，但是對於運動科學包含科技元素，在他的認知當中，在未來推動體育行政的過程裡面，他需要有這樣子的素養，所以在未來推動政策上面才會跟社會的期待可以吻合。』

黃啟煌允諾將與考選部共同研議，並於3個月內提出體育行政考科調整與人才培育的整體評估報告，提交立法院參考。