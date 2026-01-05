國考生注意！體育行政考科確定整併方向 運動部曝調整重點

運動部今赴立院專報組織效能與人力制度，體育行政考科調整、運動產業中心定位一次說明。（圖為運動部長李洋） 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（5）日就「運動部組織效能與人才考選制度」進行專題報告，運動部在報告中說明體育行政類科國家考試科目調整方向。隨著考選部拍板維持部分核心考科、並整併「世界體育史」與「運動社會學」，未來應試架構已趨明確，運動部也指出，115年仍將全面檢討各類科考試科目，相關變動值得準備體育行政類科的考生持續關注。

立法院司法及法制委員會今日邀請運動部、考選部就「運動部組織效能與人才考選制度：針對體育行政類科應試科目修正、運動產業發展中心定位及多元人力運用機制之展望」進行專題報告。運動部長李洋告假，由政務次長黃啟煌出席報告及備詢。

在體育行政類科應試科目方面，運動部在報告中表示，考選部為強化人才吸納並減輕考生負擔，於114年9月19日函請各機關就高普考專業科目調整草案表示意見。運動部指出，體育行政類科現行5個專業科目皆屬核心能力，原建議維持不變；若須配合減科政策，則主張「體育行政與管理」維持獨立，整併「世界體育史」與「運動社會學」，並將「運動自然科學」修正為「運動科技（學）」。

考選部於114年11月18日開會研商後決議，「行政法」、「運動自然科學」及「體育行政與管理」維持獨立科目，「世界體育史」與「運動社會學」則整併為「世界體育史及運動社會學」。運動部也指出，考選部預計於115年全面檢討各類科考試科目，屆時將配合提供相關意見。

針對國家運動產業發展中心定位，運動部說明，隨全球運動風氣提升，運動產業已成為國家經濟發展重要一環，且具跨領域合作趨勢。基於運動產業相關公共事務公權力行使程度較低，適合由行政法人執行，政府因此設立國家運動產業發展中心，以回應產業推展與跨域人才需求。

運動部強調，其角色為全國運動政策規劃與跨部會協調單位，而運動產業發展中心則承接政策，朝全齡運動、賽事輔導、跨域創新及產業促進等方向推動，並作為政府與產業之間的整合與媒合平臺，同時蒐集產業與市場研究資料，回饋政策制定。

在人力運用機制方面，運動部指出，行政院已於114年7月15日核定運動部115年預算員額，共計315人，包括職員288人、聘用22人及工友5人。目前已進用205人，遴補率達65%，後續將秉持公開、公正原則持續補實人力。因應運動產業發展需求，部內亦相對配置經建行政職系職務，投入運動產業投融資政策、民間參與大型運動設施、運動科學與科技創新應用等業務。

至於所管行政法人之人力運用效益，運動部表示，行政法人相較傳統公部門，具備較高人事與財務彈性，得依任務需求調整職務與薪資條件。目前運動部所管轄的國家運動訓練中心、國家運動科學中心及國家運動產業發展中心，分別負責國際賽會人才培育、運動科技研發及運動產業服務與市場拓展。透過攬才與專業分工，期能提升我國國際運動競爭力，並建構優質運動產業環境。

