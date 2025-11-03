國考費平均漲25.8% 考選部：基金近年已虧損

國家考試報考人數從6年前的8萬多人，下滑到今年不到6萬人報考，有立委指出，國考報考人數雪崩，但國考報名費卻將要調漲，認為這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。不過，考選部則回應，國考報名費已經超過10年不曾調整，而辦理國家考試試務成本，卻持續上升，因此才會在明年調整報名費，平均調幅約25.8%。

公職不再鐵飯碗？ 國考人數今年不足6萬

不少民眾將「公職」列為理想職業之一，努力翻閱考試用書，或前往公職補習班諮詢課程內容，但有立委指出，國考報名人數從六年前的超過8萬3千人，到今年僅5萬7千多人，報考人數出現雪崩式下降。

然而，考選部卻計畫自明年起調漲報名費，是否會影響民眾的報考意願？民眾表示，還好，價格會有影響，但可能只會稍微影響一點。

根據國民黨立法院黨團及考選部資料，公務人員高等考試三級考試報名費將從1400元調漲至1800元；司法官第一試從800元調至1000元；司法官第二試從1800元調至2300元，國家考試報名費的平均漲幅約為25.8%。

公職證照補習班總經理特助林承彥表示，報名費漲幅略高一些，大約增加10%至15%，屬相對合理的漲幅，但不至於影響有志投入公職的人，通常考生不會因報名費調整，而對志向產生懷疑或決定放棄考公職。

考試費10年未調 考選部：基金近年已虧損

考選部表示，國家考試的財務主要收入來源為應考人的報名費，但目前多數國家考試的收費基準，已超過10年未曾調整，試務成本卻持續上升，導致考選業務基金累積虧損，預估可能於116年上半年用罄，因此才決定調整國考報名費。

不過，專家坦言，真正影響考生報考國考意願的最大因素，恐怕仍是公務員薪資調幅是否能跟上民間企業。

