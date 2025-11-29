國聖國小55週年校慶 熱鬧

各級民代、學生家長、社區媽媽社團等也都到場祝賀，讚許國聖在推動校園社區化方面具有示範意義。（記者方一成攝）

▲各級民代、學生家長、社區媽媽社團等也都到場祝賀，讚許國聖在推動校園社區化方面具有示範意義。（記者方一成攝）

彰化市國聖國小昨（二十九）日舉辦五十五週年校慶暨社區聯合運動會，吸引大批家長與社區民眾參與，活動場面熱鬧溫馨。從開場表演、班級市集到親子趣味競賽，整個校園宛如嘉年華，展現學校多年耕耘的教育成果，也體現國聖與社區緊密共榮的特色，校長李政穎表示，國聖五十五年的教育成就，來自家長、老師、孩子與社區的共同努力。

廣告 廣告

活動一開始，由太鼓隊、舞蹈社及鼓隊plus帶來精彩演出，引領全場氣氛。隨後不同年級學生陸續登台，以整齊的隊形與自信的表現贏得家長熱烈掌聲，展現國聖在藝術、美感與體育教育的紮實基礎。許多家長表示，看見孩子在舞台上成長，是參與校慶最大的感動。

為了讓校慶成為全社區的共同節日，學校特別規劃班級市集與多項趣味競賽，邀請家長、校友與居民參與。操場四周各班攤位種類豐富，包括遊戲、美食、手作等，吸引許多人潮排隊。校方指出，校慶市集不僅是展示學生學習成果，更是凝聚社區的一種方式，透過參與與互動，讓學校與社區產生正向連結。

家長會與志工隊在活動中也扮演重要角色，從場地佈置、動線協助到活動安全，全程投入支援。校長李政穎表示，國聖五十五年的教育成就，來自家長、老師、孩子與社區的共同努力。每一年校慶不只是回顧歷史，更象徵教育與社區的再次連結，讓彼此越靠越近。

各級民代、學生家長、社區媽媽社團等也到場祝賀，肯定國聖國小在雙語教育、自然科探究、國際教育、多元社團與品格教育的長期成果，強調「一所好學校，就是一個社區的核心力量」，並讚許國聖在推動校園社區化方面具有示範意義。

除各項表演外，大隊接力與親子競賽更掀起全場高潮。孩子們在跑道上全力以赴、家長們在場邊熱情加油，營造出最具凝聚力的校慶場景。許多家長表示，今年校慶更具規模也更有溫度，孩子開心、家長參與、社區支持，就是國聖的魅力。

國聖國小表示，未來將持續深化素養課程、推動國際教育並整合在地資源，讓孩子能在多元舞台上自信成長。校慶在充滿歡笑與掌聲中圓滿落幕，也象徵國聖邁向下一個十年的新開始。