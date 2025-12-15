國聯里守望相助隊獲中央績優肯定 魏市長貼紅榜肯定志工付出

國聯里守望相助隊在內政部113年度社區治安工作評鑑中表現亮眼，榮獲「績優社區」肯定。為表彰隊員多年來守護社區的辛勞與付出，花蓮市長魏嘉彥上週前往國聯里張貼紅榜，向里長林靜芬及全體守望相助隊志工致上最高敬意，感謝他們長期投入巡守、協勤與各項社區服務，成為地方治安不可或缺的重要力量。

市長魏嘉彥前往國聯里貼紅榜，一起出席的包括花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥，縣議員徐子芳、韓林梅，魏嘉賢辦公室主任何建宏等多人到場致意。（見圖）

魏嘉彥市長表示，守望相助隊的工作看似平凡，卻是維繫社區安全最關鍵的一環。他強調，社區治安不是單靠警政系統就能完成，而是需要里長的號召、志工的投入，以及居民彼此之間的信任與合作。國聯里能在全國評鑑中脫穎而出，正是因為有一群願意犧牲休息時間、長期堅守崗位的志工夥伴，加上林靜芬里長有效整合團隊力量，讓社區治理更加穩定扎實。

魏嘉彥進一步指出，市公所將持續作為守望相助隊最堅實的後盾，除協助更新巡守裝備、強化夜間巡邏安全外，也會持續推動相關教育訓練，提升志工執勤時的應變能力與自我保護，讓守望相助工作能更安全、更有效率地推展。他也期盼透過制度化支持，讓更多市民願意投入社區服務行列，共同打造安心宜居的生活環境。

里長林靜芬表示，此次榮獲績優社區，是對所有隊員多年努力的最好肯定，也讓志工們感到備受鼓舞。未來將持續與市公所及相關單位密切合作，深化社區巡守與關懷服務，讓國聯里在治安、環境與生活品質上持續進步。

國聯里為花蓮市人口集中、交流頻繁的區域之一，社區結構多元、治安工作相對繁重，仰賴更多人力與細緻的在地關懷。里長林靜芬近年積極整合里內巡守志工、關懷據點與社區資源，讓守望相助隊逐步形成制度完善、分工明確的團隊。無論是夜間巡邏、協助交通疏導，或是環境巡查、弱勢關懷，處處都能看見隊員默默付出的身影。