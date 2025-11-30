國臺交團慶音樂會5大樂團重返1945跨越80年音樂時光
國立臺灣交響樂團舉行《80週年團慶音樂會—簡文彬與國臺交》，由簡文彬指揮5大職業樂團，重現1945年的經典曲目，帶領觀眾穿越時空，回望臺灣古典音樂的誕生與成長。
《80週年團慶音樂會—簡文彬與國臺交》，由指揮簡文彬領軍，邀集TSO臺北市立交響樂團、KSO高雄市交響樂團、NSO國家交響樂團、ESO長榮交響樂團等友團樂手共同演出，象徵臺灣5大職業樂團在同一舞臺上以「家族」之姿齊聚，為國臺交80週年掀起最具重量的歷史時刻。
文化部次長李靜慧表示，國立臺灣交響樂團自1945年創團以來，從「臺灣省警備總司令部交響樂團」到「臺灣省交響樂團」，再到「國立臺灣交響樂團」，一路見證並陪伴臺灣從戰後重建、戒嚴體制到解嚴後邁向多元文化的歷程，這不僅是一個樂團的發展軌跡，更是臺灣音樂文化的縮影。
國臺交團長歐陽慧剛表示，國臺交是臺灣交響樂團制度化的起點，也是許多音樂家的共同記憶。80週年不只是慶祝，更是回望初衷、再出發的重要時刻，能與4個夥伴樂團同臺，更象徵臺灣交響樂的世代傳承與互相扶持。
衛武營國家藝術文化中心藝術總監、同時也是國臺交前藝術顧問的簡文彬指出，國臺交在80年的歷程中不僅推動臺灣音樂文化的成長，更創造了許多深具指標性的創舉，從推動本土音樂創作、培育年輕音樂人才，到致力於國際交流等面向，皆留下重要且深遠的影響。
本場音樂會重現國臺交於1945年首次公開演出與1946年首次定期音樂會的曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵》序曲、德沃札克E小調第九號交響曲《新世界》，呈現從軍樂文化延伸出的豐富語彙與創團初期接軌世界的宣示。
為了讓觀眾更貼近80年前的現場感受，音樂會特別復刻1945年首次公開演出的原版節目單，以經典設計、紙質與排版，完整重現歷史風貌。復刻節目單於音樂會現場發放，引發觀眾熱烈收藏，更成為本場活動最具紀念價值的亮點之一。
展望下一個時代，國臺交也再度明確身為「國家樂團」在臺灣文化版圖中的角色與使命「以專注本業為核心」，持續精進樂團的演奏水準與藝術品質，讓每一次演出都能成為臺灣音樂能量的具體展現。邁向下一個80年的路上，國臺交將在國際舞臺上持續為臺灣發聲。
