國臺交《先鋒之聲》音樂會 馬水龍逝世10週年紀念演出

NTSO國立臺灣交響樂團訂於十一月十五日下午二時卅分，於臺中國家歌劇院中劇院舉辦《先鋒之聲：從二十世紀出發》音樂會。本場演出由指揮巫竑毅領軍，邀請笛演奏家陳中申擔任獨奏，演出內容橫跨歐、美、亞三大地域，從新古典主義到民族現代主義，展現二十世紀音樂多元而奔放的創作能量。

今年亦適逢臺灣作曲家馬水龍逝世十週年，國臺交特別演出其經典名作《梆笛協奏曲》，本次音樂會壓軸登場的馬水龍《梆笛協奏曲》創作於一九八一年，是臺灣第一部以笛為主角的大型管弦協奏曲。作品巧妙融合中西樂思，透過聲部模仿、節奏對比與音響層次的推進，展現理性結構與感性詩意並存的藝術語言。值得一提的是，家喻戶曉的〈中廣報時音樂〉旋律，正是取材自這部協奏曲的主題︱那清亮的笛聲不僅迴盪舞台，也曾陪伴無數臺灣人度過日日時光。首演者陳中申老師至今仍被譽為該曲的最佳詮釋者。此次國臺交邀請他再度登台，象徵四十餘年後笛聲的再起，讓觀眾在懷念與新聲中聽見跨越世代的「先鋒之聲」。

國臺交團長歐陽慧剛表示，馬水龍是臺灣現代音樂的開拓者之一，他的創作讓民族的聲音走向國際舞台。《梆笛協奏曲》不僅是臺灣音樂史上的重要里程碑，更象徵著我們如何從傳統出發，邁向世界。能在他逝世十週年之際邀請首演者陳中申老師再度登台，對樂團與聽眾而言，都是一次跨越時代的回望與致敬。