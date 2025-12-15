國臺交《蓄銳80》發表 書寫臺灣音樂與歷史

國臺交80週年特刊《蓄銳80》發布會與會貴賓大合照。(文化部提供)

1945年12月15日國立臺灣交響樂團於「臺北公會堂」，也就是現在的臺北市中山堂舉辦創團首場音樂會，80年後的同一天，國臺交也在同個地點，舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛及80週年特刊主編吳家恆進行對談，象徵歷史回望與文化傳承的延續。

國臺交團長歐陽慧剛指出，樂團80年來走過的道路並非一帆風順，從戰後資源匱乏的年代，到制度轉換與場館遷移的挑戰，皆曾面臨存續危機。然而，無論時代如何變動，國臺交始終守住音樂演奏、培育創作人才與教育推廣3項核心使命，透過不間斷的演出與推廣，國臺交累積了數千場音樂會、百萬人次的聆賞經驗，也成為臺灣音樂人才培育的重要搖籃。

歐陽慧剛表示，能在80週年之際接下團長重任，是榮耀也是責任，站在這個重要節點，正是盤點過往、整合資源、讓樂團既有基礎發揮更大綜效的時刻，國臺交將以穩健步伐迎向下一個世代。

國臺交表示，自過去半世紀以來，每逢10年團慶便出版專刊，為樂團留下珍貴紀錄。80週年特刊《蓄銳80》從多元角度回望國臺交的音樂歷程，以長時段視角出發，向前回望日治時期臺灣音樂發展的基礎，梳理古典音樂在臺灣形成的歷史脈絡，並循序呈現省交自臺北時期、遷移臺中，至升格為國立臺灣交響樂團的關鍵轉折與制度變遷。

除整體歷史書寫外，《蓄銳80》也規劃「影響80」專題，以人物群像方式呈現80位對臺灣音樂發展具有關鍵影響的音樂家，以精要的人物簡介，勾勒臺灣音樂在不同世代中的累積與傳承。

文化部表示，國立臺灣交響樂團的發展歷程，是臺灣藝術史中一條綿延不斷的文化脈絡，藝術欣賞的形式或隨時代更迭而轉變，但其精神與力量卻始終延續。文化部將持續支持國臺交在演奏、創作、教育與文化保存上的各項努力，讓音樂成為連結世代與社會的重要力量。