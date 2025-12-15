國臺交80週年特刊《蓄銳80》發表 回顧樂團歷程展現臺灣近代音樂與觀眾共鳴

▲國立台灣交響樂團資深元老和與貴賓合影。

【記者 丁倩／台北 報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團（國臺交）15日下午在臺北中山堂光復廳，舉行80週年特刊《蓄銳80》發表會，回顧樂團自1945年創團以來的歷史與演奏足跡，呈現臺灣近代音樂發展的重要脈絡，也吸引樂迷、音樂工作者及社會各界共鳴與懷念。

發表會以對談形式進行，由文化部長李遠、國臺交團長歐陽慧剛及特刊主編吳家恒共同出席與談。文化部政務次長李靜慧、多位特刊撰文者及歷任團長、團員出席，包括第6任團長兼指揮陳澄雄；曾任省交合唱指揮、現任台北愛樂文教基金會藝術總監杜黑，以及曾任省交長笛團員、現任國際新象文教基金會藝術總監樊曼儂。

國臺交副團長現場主持人林麗如開場介紹中表示，國臺交創立於1945年第二次世界大戰結束的同年，首場音樂會於12月15日在「臺北公會堂」（今中山堂）舉行。本次特刊發表選在同一天、同一地點，象徵從歷史原點回望樂團80年的發展，並延續歷史與文化記憶。

▲國立台灣交響樂團80週年特刊發表會上，文化部長李遠（中）、台灣交響樂團長歐陽惠剛（右一）及特刊主編吳家恆（左一）進行對談。

《蓄銳80》由吳家恒主編，邀集多位音樂與文化書寫者撰稿，內容涵蓋日治時期音樂教育、演奏環境、省交在臺北的成立與遷移臺中，以及升格為國立臺灣交響樂團的制度與轉折。書中「影響80」專題，則介紹80位對臺灣音樂發展具代表性的音樂家，呈現不同世代的音樂累積與傳承。

文化部長李遠指出，國臺交成立於戰後資源匱乏、社會艱困的年代，80年來持續以音樂陪伴臺灣社會成長，不僅見證音樂發展，也成為臺灣走向國際的文化象徵。他表示，「國臺交的歷史不只是樂團發展史，更是臺灣社會歷史的一部分。」

國臺交團長歐陽慧剛表示，國臺交在不同時代歷經警備總司令部時期、省政府時期及南遷臺中到霧峰，始終維持演奏與創作核心任務，也長期投入音樂教育與人才培育。近年完成世代交替，目前團員平均年齡為國內公立樂團中最低。他強調，未來將持續精進演奏水準，透過與博物館、藝文機構等跨域合作，拓展古典音樂的公共性與觀眾基礎。

主編吳家恒表示，編輯《蓄銳80》過程中，面對史料保存與時代變遷挑戰，需要持續累積、誠實記錄，期望透過出版，為臺灣音樂史留下可供研究與傳承的完整基礎。他說：「有願就會有力，書寫就是對歷史最直接的尊重。」

▲國臺交現場演奏世界名曲「美麗的藍色多瑙河」、台語歌曲「阮若打開心內的門窗」獲得觀眾共鳴掌聲！

發表會現場，國臺交首席弦樂團演奏小約翰．史特勞斯《美麗的藍色多瑙河》及呂泉生《阮若打開心內的門窗》。兩首作品分別誕生於不同歷史背景，象徵音樂在各個時代凝聚社會情感，也為特刊發表會畫下句點。許多觀眾表示，聆聽《阮若打開心內的門窗》勾起對戰後臺灣社會的集體記憶，感受到音樂與歷史的連結，希望年輕世代透過音樂理解臺灣歷史與文化。

與會觀眾林小姐說：「這不只是音樂會，更像是一堂活生生的音樂史課。看到樂團走過的80年歷程，對臺灣音樂的努力與承載深受感動。」年過花甲的音樂愛好者張老師則表示：「聽到《美麗的藍色多瑙河》時，旋律很明亮，也讓我想到音樂可以帶給人力量，對我來說是一種激勵。」

國臺交表示，《蓄銳80》不僅是對過去80年的回顧，也是樂團面向未來的重要蓄力。未來將持續以精進演奏品質、深化公共服務為目標，邀請更多民眾走進音樂廳，感受古典音樂在生活中的溫度，也延續國家樂團的文化使命，讓音樂成為臺灣共同語言，並在國際舞台上持續發聲！（照片記者丁倩拍攝）