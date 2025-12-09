國臺圖國內訪問學人專題發表 展現臺灣文史研究跨域對話

專題發表現場合影。(圖:國立臺灣圖書館提供)

國立臺灣圖書館辦理一一四年國內訪問學人專題發表，計獎助六位優秀訪問學人，研究領域跨越臺灣文學、臺灣史、泰國文化及文化資產保存，展現臺灣學研究多元樣貌。國臺圖九日表示，將持續辦理國內訪問學人獎助，鼓勵更多年輕學者發表研究成果，推動臺灣學術發展，更多資訊請關注國臺圖最新消息。

國臺圖館長曹翠英表示，臺灣學透過跨域對話，帶入多元元素與觸角，才能產生新觀點，包含臺灣文學敘事中「鬼」元素、「水圳」基礎建設及有關味蕾飲食文化等。自112年國臺圖開放國內訪問學人申請，入選學人皆經嚴謹審核，使臺灣學能在學術環境扎根，並開枝散葉，期許未來更多不同領域學者投入臺灣學研究，帶動承先啟後效應。

專題發表首場主題聚焦「文學與媒介」，依序呈現出臺灣史中不同時期的小說、電影文本所反映之臺灣文化。黃亮鈞碩士探討日治時期臺灣漢文文言通俗小說中有關「鬼」的元素，解析文學中鬼怪概念如何反映日治臺灣作家對島嶼想像，希冀重新反思臺灣文學面貌多元可能。

第二場發表主題為「歷史與認同」，邀請歷史學、社會學、建築與文化資產等跨領域學人，探討人們如何與過去對話、型塑身分認同，並從中思考如何扎根臺灣文化。葉亭葶助理教授透過分析國臺圖館藏之檔案資料，探討戰時與戰後臺籍抗日分子如何影響國民政府收復臺灣決策。

此次專題發表特邀國立臺灣大學臺灣文學研究所黃美娥教授及中央研究院臺灣史研究所詹素娟副研究員擔任與談人，給予六位訪問學人專業意見與回饋。黃美娥教授對於此次發表給予高度評價，稱讚展現創造力，從全新角度探討臺灣文學；詹素娟副研究員亦對歷史學、社會學與文化資產學領域研究者能夠結合當代時事，展現文史研究對現代社會貢獻表示稱許。