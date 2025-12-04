國臺圖帶您探索在地產業與經濟文化

臺灣歷史現場踏查東區場於礁溪展開，全員於林美金棗文化館前合影。(圖:國立臺灣圖書館提供)

國立臺灣圖書館四日表示，為保存為數量龐大的臺灣舊籍文獻史料，多年來致力以豐富的臺灣學特色館藏支援臺灣史課程教學。今年年末規劃主題「地方產業－尋常滋味」，東區場在宜蘭地區展開，由蘭地文史工作室主持人、佛光大學文化資產與創意學系退休助理教授莊文生老師，帶領走訪礁溪林美金棗園、宜蘭南、北館市場、羅東民生市場及林場等地，從日常飲食文化出發，感受傳統市場風貌與宜蘭金棗產業歷史演變，了解林場與地方經濟發展脈絡。

莊文生說，「講到鹹酸甜，就快要流喙瀾。」一句道出臺灣人對蜜餞味覺記憶，宜蘭俗語「呷金棗、年年好」，金棗產季在每年十一月至隔年二月，過年期間以金黃蜜亮的金棗迎客，代表著興旺順利。

走訪第一站、來到一九九六年成立的林美金棗文化館，為輔導果農共同產銷而設立。在莊文生介紹金棗產業發展背景後，學員們參觀製作金棗的各式機具，從洗淨、靜放、去澀到熬煮蜜漬等工序，現場瀰漫金棗香氣；同時，也看見產業因應需求另開發出金棗茶、果醬等產品，惟受柑橘類整體產值較高影響，近年已有不少金棗園陸續轉作或廢耕，金棗產業正面臨新挑戰。

第二站、來到宜蘭設治紀念館，原建築為日治時期宜蘭廳長官舍，透過紀念館導覽志工及莊文生解說下，認識宜蘭城市變遷歷史，得知昔日護城河成為今日舊城南路及舊城東路，新月廣場上舊監獄瞭望塔遺跡昔日位在城外等，藉由見證建築與地景變遷重返現場，更具體理解宜蘭城市發展脈絡。

走過南、北館市場，體會庶民飲食文化與在地生活節奏，莊文生沿途介紹草仔粿、一串心、手工潤餅皮等古早味小吃，以及三星蔥如何從地方蔬菜躍升為地方品牌故事。北館市場自一九三九年營業，南館市場則在一九八０年改建完成，不僅為宜蘭溪北地區重要民生物資中心，也承載居民共同生活記憶。

接續至羅東民生市場因鄰近羅東夜市，發展出與傳統市場不同商業型態，在莊文生帶領下來到一間七十年自製冰塊與古早味冰棒老店，觀看製冰機台與成品，感受職人手藝延續時光與溫度。接續拜訪羅東最早的媽祖廟─建於一八三０年代的羅東震安宮，不僅是羅東重要信仰中心，同時也見證當地歷史變遷與文化傳承。

另，來到羅東林場，日治時期因太平山林場開發，羅東成為木材集散地而迅速發展，莊老師帶領學員透過實地踏查了解林場如何形塑地方經濟、產業，接觸宜蘭生活文化歷史軌跡。透過臺灣歷史現場踏查，國臺圖期望帶領大家從味覺、景觀與人文故事，重新理解地方產業與庶民生活樣貌。