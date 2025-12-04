國臺圖帶您探索在地產業與經濟文化
▲臺灣歷史現場踏查東區場於礁溪展開，全員於林美金棗文化館前合影。(圖:國立臺灣圖書館提供)
國立臺灣圖書館四日表示，為保存為數量龐大的臺灣舊籍文獻史料，多年來致力以豐富的臺灣學特色館藏支援臺灣史課程教學。今年年末規劃主題「地方產業－尋常滋味」，東區場在宜蘭地區展開，由蘭地文史工作室主持人、佛光大學文化資產與創意學系退休助理教授莊文生老師，帶領走訪礁溪林美金棗園、宜蘭南、北館市場、羅東民生市場及林場等地，從日常飲食文化出發，感受傳統市場風貌與宜蘭金棗產業歷史演變，了解林場與地方經濟發展脈絡。
莊文生說，「講到鹹酸甜，就快要流喙瀾。」一句道出臺灣人對蜜餞味覺記憶，宜蘭俗語「呷金棗、年年好」，金棗產季在每年十一月至隔年二月，過年期間以金黃蜜亮的金棗迎客，代表著興旺順利。
走訪第一站、來到一九九六年成立的林美金棗文化館，為輔導果農共同產銷而設立。在莊文生介紹金棗產業發展背景後，學員們參觀製作金棗的各式機具，從洗淨、靜放、去澀到熬煮蜜漬等工序，現場瀰漫金棗香氣；同時，也看見產業因應需求另開發出金棗茶、果醬等產品，惟受柑橘類整體產值較高影響，近年已有不少金棗園陸續轉作或廢耕，金棗產業正面臨新挑戰。
第二站、來到宜蘭設治紀念館，原建築為日治時期宜蘭廳長官舍，透過紀念館導覽志工及莊文生解說下，認識宜蘭城市變遷歷史，得知昔日護城河成為今日舊城南路及舊城東路，新月廣場上舊監獄瞭望塔遺跡昔日位在城外等，藉由見證建築與地景變遷重返現場，更具體理解宜蘭城市發展脈絡。
走過南、北館市場，體會庶民飲食文化與在地生活節奏，莊文生沿途介紹草仔粿、一串心、手工潤餅皮等古早味小吃，以及三星蔥如何從地方蔬菜躍升為地方品牌故事。北館市場自一九三九年營業，南館市場則在一九八０年改建完成，不僅為宜蘭溪北地區重要民生物資中心，也承載居民共同生活記憶。
接續至羅東民生市場因鄰近羅東夜市，發展出與傳統市場不同商業型態，在莊文生帶領下來到一間七十年自製冰塊與古早味冰棒老店，觀看製冰機台與成品，感受職人手藝延續時光與溫度。接續拜訪羅東最早的媽祖廟─建於一八三０年代的羅東震安宮，不僅是羅東重要信仰中心，同時也見證當地歷史變遷與文化傳承。
另，來到羅東林場，日治時期因太平山林場開發，羅東成為木材集散地而迅速發展，莊老師帶領學員透過實地踏查了解林場如何形塑地方經濟、產業，接觸宜蘭生活文化歷史軌跡。透過臺灣歷史現場踏查，國臺圖期望帶領大家從味覺、景觀與人文故事，重新理解地方產業與庶民生活樣貌。
其他人也在看
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
母嬰友善環境全台19醫院獲獎 有醫院出動「機器人教餵母乳」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 支持母乳哺餵，國健署與全台139家母嬰親善醫院合作推動支持哺乳的友善環境，今年就有19家院所獲得表揚，同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」的國立成功大學醫學院附設醫院甚至導入Kebbi互動式機器人，運用語音與觸控互動，進行母乳哺餵衛教，節省護理師近5成時間，機器人還可以協助「親子共讀」，展現科技也可以溫柔陪伴的一面。 ...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「死前必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 小時前 ・ 2
新北裕隆城打造夢幻耶誕「未來拾光祭」，結合永續理念與在地公益，創造年度最溫馨消費體驗
新北裕隆城打造夢幻耶誕「未來拾光祭」，結合永續理念與在地公益，創造年度最溫馨消費體驗SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄「一日農夫體驗趣」 展現農村小旅行的深度魅力
二○二五高雄旅行公會「冬季國際旅展」近日在高雄展覽館盛大登場，吸引全台旅遊業者、縣市觀光單位及特色品牌齊聚；高市府農業局、觀光局、原民會、高雄市觀光協會、高雄市輪船股份有限公司與東高雄觀光產業聯盟等單位共同參展，農業局這次以「農村慢旅體驗」為策展核心，透過展板、故事照片與地方物產展示，呈現高雄農村的自然風景與文化底蘊，帶領民眾一次看見六龜、杉林、美濃、旗山到永安等地的多樣旅遊面貌，成為高雄館中最有溫度、最具故事性的展區之一。(見圖)農業局今(三)日說明，「高雄一日農夫體驗趣」自一○二年推動以來，已逐步發展成高雄農村觀光的重要品牌，透過結合食農教育、地方創生與永續理念，讓遊客不僅是走入農村，更能理解一棵果樹、一杯茶、一道風味料理背後的土地故事；這次在高雄自家主場登場，不僅讓 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
華視歲末點燈活動登場！ 迎接璀璨十二月
台北市 / 綜合報導 歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
臺東縣營造健康生活成效顯著 肥胖率下降脫離全國「前五胖」
根據教育部體育署去年所做運動現況調查，臺東縣過重／肥胖率自111年47.5%已降至113年41.0%，成功脫離全國「前五胖」，展現推動成效，臺東縣衛生局持續以「聰明吃、快樂動」為核心策略，整合衛生所、社區據點與文健站資源，推動健康飲食與運動習慣，全面落實營造健康生活、健康城市。臺東縣衛生局指出，肥胖不僅與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」密切相關，也會增加心血管疾病、糖尿病等慢性病風險，造成醫療負擔上升，並影響生活品質，因此健康體位管理已成為重要的公衛課題。臺東縣衛生局整合各鄉鎮衛生所、社區據點及文健站等資源，並依據在地需求開設多元課程，如卑南「Zumba 有氧班」、池上「樂健康舞蹈班」等，112年共16班次、318人參與；「巡迴運動指導團」深入部落，提供88場服務、1,890人次受惠，各鄉鎮亦積極營造運動風氣，112年舉辦排球、槌球及桌球等共33場活動、17,832人次參與；並透過 TTPush APP 舉辦線上運動會，鼓勵每日步行5,000步，累計3,600人響應。另推動體位管理競賽「夏日降肉大作戰」，113年成功減重約3,075公斤。臺東縣原住民族文化健康站已達111站，為全國最多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 4
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 449
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 77
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 11