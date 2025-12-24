國臺圖身心障礙研究優良論文 得獎作品提供更多服務建議

國臺圖「114年度身心障礙研究優良論文」發表會暨頒獎典禮得獎者合影。(國臺圖提供)

國立臺灣圖書館日前頒發「114年度身心障礙研究優良論文」，本次共有15件申請，最後選出優良碩士論文2篇、佳作碩士論文4篇，及優良、佳作期刊論文各1篇，共8篇優秀研究論文獲獎，國臺圖表示，今年度得獎論文主題多元，涵蓋身心障礙者閱讀、無障礙網站使用、資訊素養與資訊需求，及無障礙環境等重要議題，其中多篇論文內容可做為圖書館未來在提供身心障礙者服務上，更好的服務與建議。

碩士優良論文得獎者陳靜萱以〈以眼動追蹤技術探討語音報讀對國中閱讀障礙學生閱讀理解表現之影響〉為題，探討不同類型閱讀障礙學生在閱讀歷程中差異，研究結果顯示語音報讀能有效提升閱讀障礙學生的閱讀效率，透過語音引導增進其閱讀理解表現，這項研究成果為圖書館推動閱讀輔助服務提供實證基礎，未來可於提供有聲書及報讀相關功能時，依讀者特性規劃差異化服務，並發展多元閱讀模式，以回應不同使用需求，落實資訊平權；另一得獎者賴怡君則以〈以樂齡使用者角度探索公共圖書館無障礙網站之好用性〉為題，從樂齡使用者實際使用經驗出發，探討高齡化社會中公共圖書館無障礙網站的使用情形與需求，有助圖書館檢視現行無障礙網站服務是否符合使用者期待，提出具體可行改善建議。

期刊優良論文則聚焦視障者服務，得獎者趙欣怡以〈視覺經驗對觸覺圖像辨識與再現之影響及語言提示角色－以博物館科學圖像為例〉為題，雖以博物館為主要應用場域，然其針對觸覺圖像設計、語音輔助及視障者閱讀理解的探討，與圖書館提供視障讀者的無障礙資訊服務高度相關，研究結果對圖書館發展觸覺圖書與輔助教材具高度參考價值。

國臺圖表示，本次獲獎論文將典藏於國臺圖視障資料中心，並上傳官網供各界參考。而115年度身心障礙研究優良論文獎助預計在明年6月受理申請，獎助項目包括優良博士論文獎金5萬元、佳作獎金1萬元；優良碩士論文獎金3萬元、佳作獎金8,000元；及優良期刊論文獎金1萬元、佳作獎金3,000元，從事身心障礙者應用圖書資訊相關研究者可踴躍申請。