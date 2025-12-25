國臺圖響應臺灣閱讀節 獻奏「幸福交享閱」

國立臺灣圖書館舉辦「幸福交享閱」活動來賓大合照。（記者王志誠攝）

▲國立臺灣圖書館舉辦「幸福交享閱」活動來賓大合照。（記者王志誠攝）

國立臺灣圖書館舉辦「幸福交享閱」活動，結合四號公園生態走讀、本土原創繪本改編之掌中戲，以及動靜態展演，透過多元閱讀五感體驗，使「閱」聲悠揚、流轉不息，在歲末之際帶給現場民眾滿溢幸福感。

國臺圖曹翠英館長表示，館方長期結合永續發展與生命教育，融入在地，透過永續圖書資料評選、學校與社會教育扎根等方式，戮力推動落實聯合國十七項永續發展目標，臺灣在世界性別平等與丹麥齊名，此番以生態走讀、五感體驗以及親子互動掌中戲方式，讓大家重視閱讀；此外，此次邀請社團法人中華自然科學創意協會、臺灣玩具教育發展協會、財團法人金車文教基金會、愛上下雨天等單位共同參與，讓閱讀成為民眾幸福生活力量，與社會共融共好，達到「幸福交享閱」核心目標。

教育部宋雯倩專門委員致詞表示，現代學習型態更加多元，教育部在終身學習上建立終身學習平臺、發行終身學習券，也推動「30+無界大學」，讓年齡與學習範圍無界，學習場域不再限於大專校院而是串聯圖書館等社教館所，營造民眾終身學習環境。同時看一個城市綠美化要看公園，看一個城市文化要看圖書館，而國臺圖兩者兼具，除具有「臺灣學研究」、「圖書修復」與「身心障礙閱讀資源」三大特色，也是國立級圖書館代表，鼓勵民眾一起持續學習。

此次閱讀節以四號公園生態走讀為主軸，周遭擁有豐富生態資源及多樣性，由蝦子老師帶領民眾在公園內撿拾楓香果實，觀看流蘇、泥壺蜂蜂巢、五色鳥巢等。

除生態走讀外，活動搭配多元動靜態展演，包括「聽偶說故事」掌中戲演出，由黃世志電視木偶劇團新秀黃信哲主演，傳承家族布袋戲第二代技藝，以臺灣在地作家創作之《杭菊小悠》繪本為題材，結合SDGs議題，改編成「小悠歷險記」精彩掌中戲，將傳統戲臺車開到現場與大小朋友互動、實際操作動物戲偶。

全劇以「環保教育」、「文化傳承」、「防災教育」、「環境教育」為核心，連結SDGs「氣候行動」、「永續城市」、「優質教育」與「陸域生態」，盼透過閱讀喚起民眾愛護環境、珍惜自然生態意識，並認識傳統文化，讓閱讀樂趣轉化為生活樂趣。

此外，國臺圖也邀請埔墘國小弦樂團、中山社大薩克斯風社團與烏克麗麗社團，以微型展演形式，用五感帶來溫暖人心的力量，渲染現場聽眾情緒，並設置多元互動攤位，包括動手玩印刷、木育玩具、草頭娃娃DIY、科學探索遊戲、空氣砲、無障礙/永續閱讀資料展示等，讓參與民眾都玩得不亦樂乎。