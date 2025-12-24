國臺圖「幸福交享閱」 走讀、展演豐富閱讀體驗

埔墘國小弦樂團演出。

閱讀節攤位市集

閱讀節攤位市集

書展活動

「114年臺灣閱讀節─幸福交享閱」活動開幕合影。

明天就是聖誕節，國立臺灣圖書館特別在今天(24日)舉辦「114年臺灣閱讀節─幸福交享閱」活動，安排公園生態走讀、弦樂團與偶劇團演出及科學探索、木育玩具攤位等各種豐富多元活動，將閱讀與永續發展及展演結合，讓閱讀變成有趣的活動。

國立臺灣圖書館館長曹翠英表示，今年的閱讀節活動結合了四號公園的生態環境及國臺圖在推動身心障礙閱讀、親子館與臺灣學研究等優勢，規劃精采活動，包括四號公園的生態走讀，體驗公園內近200種植物，並將閱讀搭配聯合國永續發展的17個目標，讓永續發展不再只是口號，而是生活的核心。

出席活動的教育部終身教育司專門委員宋雯倩表示，圖書館是重要的終身學習場域，教育部支持終身學習，除編列高額預算補助圖書館推動閱讀外，也有樂齡大學、終身學習券、五館通行票，另有「第三人生大學」讓55歲以上民眾修讀，明年也將擴大為「30 Plus」，鼓勵30歲以上民眾進修，持續終身學習。

今年臺灣閱讀節「幸福交享閱」活動邀請中山社區大學薩克斯風、烏克麗麗社團及新北市埔墘國小弦樂團演出，並安排四號公園生態走讀，不僅認識國臺圖所處的四號公園內豐富的生態資源及動植物多樣性，同時能深化對在地文化與歷史人文的理解，此外，也邀請掌中戲演出《杭菊歷險記》繪本，讓大小朋友實際操作動物戲偶，相當有趣。