國臺圖《東印度旅遊見聞》繁中全新譯本 德國發表

國立臺灣圖書館與德國波鴻魯爾大學東亞學院「臺灣文化與文學研究中心」（TRU）日前在德國共同舉辦《東印度旅遊見聞》新書發表會。(國臺圖提供)

國立臺灣圖書館與德國波鴻魯爾大學東亞學院「臺灣文化與文學研究中心」（TRU）日前在德國共同舉辦《東印度旅遊見聞》新書發表會暨國臺圖特藏資源應用介紹，不僅是《東印度旅遊見聞》繁體中文全譯本的首次公開亮相，也是臺灣圖書館界與德國學術機構就「臺灣學」及早期全球史，展開深度對話的重要里程碑。

《東印度旅遊見聞》初版珍本是國臺圖重要館藏。推廣本書，國台圖與文藻外語大學翻譯團隊合作完成全譯本，並加上17世紀出版的原書完整全彩復刻版。此次前往德國波鴻魯爾大學舉辦新書發表會，由「臺灣文化與文學研究中心」主任莫克莉教授（Prof. Dr. Christine Moll-Murata）與本書翻譯團隊代表張守慧教授，共同自翻譯實務挑戰、地名與物名考據，以至於17世紀東亞與歐洲互動史等面向展開對談，帶領德國師生與當地讀者深入文獻背後的歷史現場。

國臺圖曹翠英館長表示，此行赴德舉辦新書發表會，除有助深化國臺圖與德國、奧地利圖書館專業交流外，更期盼藉由新書發表會、特藏資源及學人獎助計畫的介紹，進一步拓展國臺圖與國際學術及文化實踐的連結。

《東印度旅遊見聞》作者Albrecht Herport（1641-1730）以荷蘭東印度公司傭兵的身分從阿姆斯特丹啟程，經非洲好望角、巴達維亞到福爾摩沙熱蘭遮城，再航向印度馬拉巴爾海岸與錫蘭等地，藉由文字與繪畫詳實記錄沿途所見，留下現今已知最早以古德文記載臺灣的珍貴文獻。書中細膩描繪南亞、臺灣與南印度沿岸的風土民情與戰事場景，使讀者如同親歷航海旅程的艱辛與初見異域的驚奇；其中九幅銅版畫尤具史料價值，如〈大員島上的熱蘭遮城堡〉清楚呈現城堡、港灣與據點配置及鄭荷戰事布局，歷來屢為臺灣史研究者引述。