國航首家「數位領導章程」成員 將逐步取代現行電報式數據

【記者莊偉祺／台北報導】長榮航空今（30日）宣布，成為國航首家（IATA）國際航空運輸協會的「數位領導章程」成員，並與國際貨運物流業者立盟全球供應鏈公司合作，將逐步取代現行電報式數據。

長榮航空指出，自2025年3月開始導入IATA推行的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時且安全地流通，以提升物流透明度與營運效率，也能有效減少紙本文件。

同時，為配合IATA今年宣布ONE Record成為資料交換制式格式，已專注於開發各類標準格式，將逐步取代現行的電報式數據交換方式，並持續推動與各地機場空運倉儲、地勤代理等資料交換應用。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

73歲資深女星秦菲菲近況曝光！搖身成「東區億萬富婆」

男星突染病毒「半臉麻痺」！嘴歪眼斜 喝水會流出來

狗仔直擊｜懷秋半夜載妹狂飆被荷槍警察攔下！她驚嚇掩面 他乖乖配合（壹蘋10點強打）

