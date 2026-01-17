國英不會寫怎麼辦？補教師揭「高機率答案」

▲國英不會寫怎麼辦？別再盲目選C！補教師揭「高機率答案」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 學測今（17）日登場，明（18）天將考國文及英文科，不少考生關心猜題策略，有補教老師統計歷屆學測答案分布後發現，國英兩科選項其實相當平均，建議考生不必執著於特定選項，穩定作答、保持平常心最重要。

補教老師分析歷屆學測的答案分布。國文科單選題部分，歷屆共出過596題、598個答案，之所以答案數比題數多，是因為大考中心曾更正部分題目，有同時算對的情況。統計結果顯示，B、C、D選項略多一些，但差距並不明顯，A選項僅稍微少一點，整體分布均勻。至於國文科多選題，老師發現B、C、E三個選項，相對較常出現，但同樣強調這只是統計數據，考生仍應以實力作答為主。

英文科的部分更平均，A、B、C、D四個選項幾乎不分軒輊，閱讀測驗部分沒有特別明顯的偏好，僅D選項相對多一點點，但差異不大。老師提醒考生，不需要迷信「C比較多」或「D應該會比較多」這類說法，與其糾結於選項分布，不如穩定心態、正常發揮。若真的遇到不確定的題目，可以檢視一下自己的答案卡，看看哪個選項出現較少，適度平均分配，但最重要的還是相信自己的判斷，從容考試。

