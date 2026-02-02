國英非選題要高分 有邏輯別錯字

大考中心2日說明115年學科能力測驗國語文寫作及英文非選擇題閱卷評分原則。示意圖為學測考生。（本報資料照片）

大考中心昨天說明115年學科能力測驗國語文寫作及英文非選擇題閱卷評分原則。國語文寫作能力測驗閱卷召集人陳昌明表示，今年寫作貼近生活好發揮，考生作答多元，緊扣主題、有邏輯性寫作才能拿高分；政治大學英文系特聘教授賴惠玲說，今年不少考生未能掌握現在完成式或拼字錯誤失分。

今年學測國語文寫作測驗分兩大題，第一大題測驗知性統整判斷能力為主；第二大題以幾米的圖，要求考生以「隔在我們之間的種種」為題，陳述與對象產生隔閡的原因，試著換位思考並表達自己的回應。

陳昌明指出，今年考生作答多元，有許多理性思考在文章中辯證，有考生描述街友乞討，兩名高中生一人掏錢，另一人質疑為什麼便利商店有捐款箱卻不捐，透過理性思考以臉為題論證。另有考生吃素，提到看到動物哀傷臉孔，勸告不要吃肉。

英語非選擇題第一大題中譯英，賴惠玲表示，考生須把中文句子譯成正確、通順、達意的英文，今年不少學生未能掌握現在完成式或拼字錯誤失分。評閱過程中發現有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及英文拼字仍有待加強，亦有考生未能掌握基本文法，如現在完成式時態等。

英文作文以寵物為主題，以引導式看圖寫作類型，評分標準依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目綜合評分，字數明顯不足的作文扣總分1分。賴惠玲說，考生須著重於現象及原因跟影響說明，寵物類型或場景不設限，大部分考生提到越來越多人養寵物，可能造成出生率下降，內容若主題清楚切題，有具體完整細節支持，作文可獲優等評分。