國華街服飾店失竊 女賊狂嘶吼

陳女面對警方調查拒不配合出手拉扯，情緒激動否認犯罪。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

三日下午國華街某服飾店發生竊案，業者發現顧客離開店面時，門口防盜感應器發出異響，當即報警並上前攔阻。警二分局中正所警方獲報到場，起獲尚未結帳的衣物等共十一件，即便鐵證如山陳女拒不配合連連否認犯行，更指控是店家偷自己東西等，警方現場將犯嫌陳女依竊盜現行犯逮捕，續依法送辦。

事發於三日下午五時許，國華街服飾業者發現一名女性顧客離去時，門口防盜感應器啟動警報、立即報警。警二分局中正所接獲到場查處，陳女否認竊盜，惟警方依法附帶搜索當場於其隨身攜帶中起獲大量尚未結帳衣物，經清點共計十一件商品，店家也立即調閱電眼還原竊盜過程。

即便證據擺在眼前，陳女仍拒絕配合警方逮捕，情緒激動高喊沒偷東西，指稱都自己東西等，為確保現場安全，員警現場喝止陳女並將其壓制上銬帶回偵訊。全案訊後也將陳女依竊盜罪嫌移送南檢偵辦。

警二分局長施衣峯提醒業者留意防盜措施，如有察覺異狀應立即通報警方，警方也將持續加強巡守。