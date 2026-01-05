國華街永樂市場招牌變身！ 「一致性設計」獲好評

台南市 / 綜合報導

台南國華街永樂市場，是最多美食小吃聚集地，每逢假日就有大量遊客朝聖，現在有民眾發現，整條街上的招牌都換上新衣，長的一致，呈現方形模樣，一字排開好整齊，民眾直呼真的療癒，市場管理人表示，在市府與攤商的努力下全面更新，不論是攤商還是遊客，都有良好的回饋反應。

熱騰騰的糯米飯，淋上獨特醬汁，在搭配魚鬆、小黃瓜，超級古早味的米糕，是不少遊客來國華街必吃小吃，如果想來點甜品，攤商說：「額外加一樣10塊。」豆花可以搭配各式各樣配料，好幾十種任消費者挑選，現在有眼尖的民眾發現，整條國華街永樂市場，似乎有了新氣象，放眼望去店家外的招牌，全換上新衣，各行各業的招牌都是呈現小小方型模樣，外觀尺寸都一致，一字排開，超級整齊又療癒。

民眾說：「上面的字體很有文青感就還滿有設計感的，會想要多停留然後拍照記錄，招牌上面其實都有一些設計，其實逛起來有一種復古的感覺，然後我相信國外的觀光客來這邊，可以感受到那個台灣不一樣的風情。」

招牌全面升級大變身，遊客大讚外，當地業者也是豎起大拇指，記者VS.攤商說：「現在統一你覺得怎麼樣，統一不錯啊，比較一致就是整個國華街看起來，其實就形象比較一致這樣，不會說像以前那個招牌很雜亂，對就參差不齊。」永樂市場管理人林奕仁說：「政府跟攤商的努力之下做一個更新，融入了現代跟復古的元素。」

香氣四溢的國華街，保留在地風味的同時，更透過設計，重新梳理街道樣貌，替傳統老市場注入新的視覺秩序。

