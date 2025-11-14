國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！

論壇中心/綜合報導

立法院民眾黨黨團今(14)日在立法院會討論事項提出延會案，本會期延長至115年1月31日止。政治評論員張益贍質疑，民眾黨總召黃國昌「立院保護傘開好開滿」，怕立委沒得做被檢調追查，2月1日將無縫接軌「成立競選總部」，儘管最新網路民調黃國昌只有8.7%支持率，他也要讓選舉成為自己另一把保護傘。

張益贍在《台灣向前行》節目中質疑，國民黨團取消總召2年條款、傅崐萁可以當萬年總召，傅身上有修容組等案子「當然也想要司法保護傘一下」；而黃國昌想延會的原因，是不是他怕自己狗仔門、走讀門的事情要被調查？才會想把立院的保護傘「開好開滿」？張益贍認為，兩年條款一到黃國昌就沒立委可以做，所以他只能另開一把保護傘，成立競選總部，以便檢調查案時能顧及選舉考量。

張益贍進一步指出，最新網路投票出爐，2026新北市長選戰黃國昌僅獲8.7%支持度，非常低，更笑虧「不是只輸李四川一點點，是輸劉和然一點點」！張益贍認為，黃國昌既然不會贏，還要籌備競選總部，目的就是為了讓選舉的保護傘「能開多久就算多久」。

