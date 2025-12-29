國藝會基金回填4億 2026年進駐空總打造服務新基地

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）國藝會第10屆董事會即將結束任期，國藝會董事長林淇瀁（向陽）今天表示，這屆董事會擴大基金基盤、回填母金4億，目前基金已由66.8億提高至70.8億，2026年也將進駐空總開創新服務。

林淇瀁今天在任期成果報告中表示，國藝會一直扮演藝文工作者「陪伴者」角色，在財務方面，剛接任時母金基金是66.8億，陸續回補，現在總共是70.8億，「距離成立初期的100億母金目標，還有將近30億缺口，有待未來董事會繼續努力。」

林淇瀁表示基金成長加上投資有成，國藝會財務收入從每年2.5億增加到2.89億，多出來的3900萬財務收入，也反映在補助總額的提升，「此外，文化部捐贈款增加5000萬，民間贊助募集5700萬，很感謝支持。我任內首次有日本企業大賽璐公司支持國藝會母語專案，外國公司支持台灣母語真的很特殊。」

林淇瀁回顧他上任時提出了「推動母語創作、培育青年人才、接軌國際」三大目標，這一任陸續有成，包括配合國家語言政策，推動母語文學補助，鼓勵原住民語、客家語及台語創作；國藝會本就重視年輕世代，「新人新視野」表演藝術創作鼓勵已有17年，還有讓年輕藝術家看世界的「海外藝遊」專案等。

由於國藝會現任辦公空間大樓即將都更，國藝會營運基地確定落腳空總古蹟舊辦公大樓，「這30年來，國藝會一直沒有自己的家，這兩年我跟執行長李文珊一直去找李遠部長，強調國藝會作為國家級藝文機構，不能沒有一個固定場所；部長非常有魄力，決定讓國藝會進駐空總。」

目前國藝會最晚2026年12月底會搬進去，未來除了辦公空間，也有三個額外獨立空間，未來將會舉辦國藝會相關藝文活動、講座及分享會等，打造藝文服務新基地。（編輯：陳仁華）1141229