國藝會成立30周年 明年正式進駐空總 啟動下個藝術時刻

國家文化藝術基金會今（18）日迎來成立30周年，在台灣當代文化實驗場（空總）通信處辦公室舉辦「國藝會30茶會」，邀請藝文界嘉賓齊聚。（圖／國藝會）

國家文化藝術基金會今（18）日迎來成立30周年，在台灣當代文化實驗場（空總）通信處辦公室舉辦「國藝會30茶會」，邀請藝文界嘉賓齊聚。而活動之所以選在空總，亦象徵國藝會將於明年正式進駐空總古蹟舊辦公大樓，以「啟動下一個藝術時刻」為主題，開啟深化公共服務與藝文串聯的新階段。

文化部長李遠、國藝會董事蕭新煌、建弘文教基金會董事長洪敏弘、前董事長林曼麗、澳洲駐台辦事處副處長蕾英諾（Ingrid Lennon）等人皆到場致意。

廣告 廣告

現場播映由「陳怡潔藝術工作室」製作的30周年動畫「齊舞鯨之歌」。作品以鯨魚象徵國藝會在藝文生態中的核心角色，五支短片分別呈現組織營運、獎補助成果、國家文藝獎、民間贊助與國際交流等面向。同步推出的30周年專屬網站，則以互動方式展示國藝會多元業務與沿革。

活動上，多位長期與國藝會同行的創作者與夥伴接續致詞，蕭新煌與執行長李文珊也回顧多年來的努力與祝福。

國藝會自創會以來推動的「國家文藝獎」，已累計表揚122位指標性藝術家，多位得主也親臨現場見證里程碑。國藝會長期推動民間參與文化支持，截至2024年底，累計贊助金額突破5億元，成為許多急迫與指標性專案的重要力量。

李遠於致詞時表示，國藝會走過30年，在這過程中，有許多人為台灣的藝文環境打拚，在他就任後，也希望能為國藝會多做一些事情：第一件事情，便是向行政院爭取5000萬的預算；第二件事情，則是將國藝會引進文化部剛剛在空總修建好的一棟建築，讓它扮演核心的角色，也期望提供空間，讓藝文界人士交流。

李遠並以活動現場播放的「齊舞鯨之歌」鯨魚意象作結語：「我想，鯨魚一輩子在海底游，都在尋找牠的家。後來牠發現，原來牠自己就是家。」

國藝會董事長林淇瀁說，截至9月，國藝會投入補助金額已超過64億8百萬；累積基金總額也來到70.8億。而充實基金規模的成效，也已經反映在每年補助總額的提升上。今年在李遠部長的支持下，國藝會已確定在明年搬進空總古蹟舊辦公大樓，擴大公共服務的量能，將成為國藝會的全新目標。

更多中時新聞網報導

方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》

胡釋安被指包庇粿王婚外情 喊冤

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘