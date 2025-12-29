國藝會董事長任期屆滿 林淇瀁表態不續任

國家文化藝術基金會29日舉行年終記者會，面對任期將屆滿，現任董事長林淇瀁向媒體表態不會再續任。

林淇瀁於2023年1月接任第十屆國藝會董事長，帶領國藝會持續驅動藝文發展，除持續推動既有業務，也推出「支持母語創作、培育青年人才、拓展國際交流」三大新政策。

回顧三年任期，林淇瀁重申，國藝會基金總額已經來到新台幣70.8億元，文化部捐增款也增加5千萬，本屆民間募集達5,700萬元，當中包括首度獲得日本企業大賽璐公司贊助，這些成果皆反映在補助規模上。

由於目前國藝會所在辦公地點將都更，在文化部支持下，國藝會確定最慢於2026年12月底前搬進文化部空總古蹟舊辦公大樓，展開新氣象。屆時將有更多的空間，辦理相關藝文發表活動。

不過面對任期將屆的下一步，林淇瀁明確表示他不會再續任董事長，也不會再擔任董事職務。