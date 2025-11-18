國藝會30年 2026進駐空總開新篇

國家文化藝術基金會(國藝會)今天(18日)迎來具歷史意義的30周年，特別選在台灣當代文化實驗場(空總)通信處辦公室舉辦「國藝會30茶會」，與藝文界夥伴共同慶賀。此次場地選在空總，也象徵國藝會將於2026年正式進駐空總古蹟舊辦公大樓，邁向強化公共服務與藝文連結的新階段。

1995年11月18日國藝會正式立案成立，如今正好滿30年。今日茶會吸引超過兩百位嘉賓出席，包括歷屆董監事、國家文藝獎得主、國藝之友及多位藝文界人士；文化部部長李遠、國藝會董事蕭新煌、建弘文教基金會董事長洪敏弘、前國藝會董事長林曼麗、澳洲駐台辦事處副處長蕾英諾（Ingrid Lennon）及藝術家潘皇龍、郭建甫、王宇光等人也到場致詞，共同見證國藝會的重要里程碑。

文化部李遠部長致詞時表示，國藝會走過30年，在這過程中，有許多人為台灣的藝文環境打拼，在他就任後，也希望能為國藝會多做一些事情，第一件事情，是向行政院爭取新台幣5千萬的預算撥給國藝會；第二件事情，是將國藝會引進文化部剛剛在空總修建好的一棟建築，讓它扮演一個核心的角色，也期望提供空間讓藝文界人士能夠在此進行交流。

國藝會董事長林淇瀁則感謝30年間無數人的付出。他指出，國藝會不僅致力健全補助機制作業，也透過積極的財務規劃確保永續營運。截至今年9月，國藝會投入的補助金額已突破64億800萬元，基金累積總額達70.8億元，而充實基金規模的成效，也已經反映在國藝會每年補助總額的提升上。

林淇瀁強調，在文化部的支持下，國藝會確定於2026年搬入空總古蹟舊辦公大樓，象徵與文化部建立更緊密的夥伴關係，也意味著國藝會將從傳統「被動補助」角色，轉向「擴大公共服務」的新目標。他說：林淇瀁：『(原音)國藝會從進駐到這個具有特殊的意義的場所，其實也標誌了，國藝會將從獲取被動的或是支持補助獎補助的機制，轉變到什麼？積極足夠擴大公共服務的新的目標，還有新的公共服務。』

呼應成立30周年，國藝會也推出全新專屬網站，以互動式介面呈現國藝會多元業務與沿革，描繪跨越公私領域、連結社會網絡的藝文生態圖景。