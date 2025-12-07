國號議題！ 鄭麗文批總統說法不一 劉世芳：就是中華民國

台北市 / 綜合報導

敏感的國號議題再度引起藍綠的政治攻防，國民黨主席鄭麗文今（7）日批評總統賴清德，先前在1.25兆元的國防預算記者會中大談兩國論，但又在昨（6）日的論壇致詞中改口中華民國，質疑賴清德是在給自己找台階下。內政部長劉世芳過去也曾要賴清德當台灣國的主人，今天再度被問到這題，劉世芳強調，我們的國號就是中華民國。

總統賴清德說：「而台灣已主權獨立國家，沒另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結。」總統賴清德(12.06)說：「台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國。」總統賴清德6日出席民主論壇，致詞中特別指出，台灣已是主權獨立國家，對於敏感的國號議題他則這樣說，總統賴清德(12.06)說：「但雷震先生希望能改國號，民進黨沒有這樣做，民進黨是認為，留著這個名字(中華民國)是有助於團結台灣社會，這名字(中華民國)是寫在憲法裡面。」

廣告 廣告

內政部長劉世芳說：「在很多支持者都會覺得說，我們台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國。」劉世芳被問到這題，不僅是因為她的身分是內政部長，也因為劉世芳曾要賴清德當台灣國主人，但賴總統這番國號說，也被國民黨主席鄭麗文批在找台階下。

國民黨主席鄭麗文說：「10天前賴總統為了要推銷1.25兆的特別預算，他特別發表了記者會，不斷地強化他的類台獨論述，每一次的講法又不一樣，是怎麼講得這麼亂，講到大家都聽不懂，連我們都聽不太懂了。」立委(民)林楚茵說：「鄭麗文也曾經是民進黨的黨員，卻刻意扭曲台灣前途決議文，請國民黨不要再玩弄文字遊戲，製造假議題。」

國號議題畢竟牽涉兩岸敏感神經，藍綠兩黨的黨主席的一言一行都引發話題。

原始連結







更多華視新聞報導

藍擬修「國籍法」開放中配參政 劉世芳：特權修法很奇怪

小紅書被封鎖1年 鄭麗文批：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

中配遞補立委傳簽切結解套 劉世芳：國籍法無此規定

