國號議題！ 鄭麗文批總統說法不一 劉世芳：就是中華民國
台北市 / 綜合報導
敏感的國號議題再度引起藍綠的政治攻防，國民黨主席鄭麗文今（7）日批評總統賴清德，先前在1.25兆元的國防預算記者會中大談兩國論，但又在昨（6）日的論壇致詞中改口中華民國，質疑賴清德是在給自己找台階下。內政部長劉世芳過去也曾要賴清德當台灣國的主人，今天再度被問到這題，劉世芳強調，我們的國號就是中華民國。
總統賴清德說：「而台灣已主權獨立國家，沒另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結。」總統賴清德(12.06)說：「台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國。」總統賴清德6日出席民主論壇，致詞中特別指出，台灣已是主權獨立國家，對於敏感的國號議題他則這樣說，總統賴清德(12.06)說：「但雷震先生希望能改國號，民進黨沒有這樣做，民進黨是認為，留著這個名字(中華民國)是有助於團結台灣社會，這名字(中華民國)是寫在憲法裡面。」
內政部長劉世芳說：「在很多支持者都會覺得說，我們台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國。」劉世芳被問到這題，不僅是因為她的身分是內政部長，也因為劉世芳曾要賴清德當台灣國主人，但賴總統這番國號說，也被國民黨主席鄭麗文批在找台階下。
國民黨主席鄭麗文說：「10天前賴總統為了要推銷1.25兆的特別預算，他特別發表了記者會，不斷地強化他的類台獨論述，每一次的講法又不一樣，是怎麼講得這麼亂，講到大家都聽不懂，連我們都聽不太懂了。」立委(民)林楚茵說：「鄭麗文也曾經是民進黨的黨員，卻刻意扭曲台灣前途決議文，請國民黨不要再玩弄文字遊戲，製造假議題。」
國號議題畢竟牽涉兩岸敏感神經，藍綠兩黨的黨主席的一言一行都引發話題。
更多華視新聞報導
藍擬修「國籍法」開放中配參政 劉世芳：特權修法很奇怪
小紅書被封鎖1年 鄭麗文批：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子
中配遞補立委傳簽切結解套 劉世芳：國籍法無此規定
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 21 小時前 ・ 161
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 179
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 41
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 14
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。 在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 2
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 13 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 9
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3