國衛院三十週年院慶大會暨音樂會 苗栗縣長恭賀致謝

國衛院三十週年院慶大會暨音樂會苗栗縣長鍾東錦（中）前往恭賀致謝，左二為陳建仁。（記者江乾松攝）

▲國衛院三十週年院慶大會暨音樂會苗栗縣長鍾東錦（中）前往恭賀致謝，左二為陳建仁。（記者江乾松攝）

國家衛生研究院一九九六年創立，昨七日舉辦三十週年院慶大會暨音樂會，邀請苗栗地區中小學音樂團隊、大提琴家張正傑先生與國劇名家朱陸豪老師一同演出，苗栗縣長鍾東錦到場恭賀，感謝國衛院長期深耕苗栗、落腳竹南，不僅提升在地研究與醫療量能，培育眾多優秀人才。

國衛院成立三十年來，以「增進國人健康福祉、提升醫藥衛生水準、發展醫藥科技、培育醫學人才」為宗旨，已建構八個研究所、五個研究中心，在癌症、感染症、疫苗研發、高齡與環境健康等重要領域持續深耕，以科學研究回應社會最迫切的健康需求，為台灣公共衛生與醫藥發展奠定堅實基礎。

廣告 廣告

前副總統中央研究院士陳建仁、衛生福利部常務次長莊人祥、行政院政務委員陳時中、苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、國衛院長司徒惠康及歷任院長昨七日共同歡慶國衛院三十周年，慶祝大會由國衛院非營利幼兒園幼童太鼓表演開場，並邀請陳建仁特別演講，後續音樂會安排國衛院午頌合唱團、建國國小合唱團、建國國中愛樂合唱團、后庄國小管樂團、竹南國中管弦樂團，展現苗栗的天籟之聲。

前副總統陳建仁表示，感謝創院院長吳成文的努力，相信未來在接下來的院長及各位同仁努力下，一定會繼續為國人帶來更光輝燦爛的醫學研究成果，促進全人類的健康。針對陳建仁將接任中央研究院長，他表示，中央研究院會跟國內各相關機構加強研究，發揮一加一大於二的效果，讓所有研究都能更上層樓達到世界頂尖的程度，全力以赴，有信心讓台灣頂尖科學研究、人文研究成為國際標竿。

苗栗縣長鍾東錦表示，國衛院落腳在苗栗是苗栗之福，也為苗栗帶來部分就業機會，且不管在癌症、傳染病、疫苗研發、高齡健康研究都讓人大開眼界，肯定司徒院長落實敦親睦鄰工作，並與縣府互動密切，幫助南庄設置了遠距設備讓偏鄉長輩就醫更方便。鍾東錦縣長感慨表示，苗栗最缺乏的就是醫療資源，部立苗栗醫院全力推動急重症醫療大樓等，但五年來歷經物價上漲及疫情沒有發包出去而延宕，大千竹南醫院下禮拜將由總統賴清德動土開工，預計這兩院工程完工後會改善苗栗部分醫療資源，而國衛院三十年來對國內健康貢獻大家有目共睹，有這麼多院士、博士為台灣努力奮鬥，雖苗栗發展慢但苗栗很有希望與未來，目前正值草莓季歡迎大家來苗栗採草莓、泡溫泉休閒放鬆。

國衛院長司徒惠康表示，國衛院在過去三十0年來歷經了國內重要的健康的議題，包括1998年腸病毒大流行、二00三年SARS、二00五年禽流感、二00九年H1N1、二0一四年登革大爆發，一直到 二0一九年全球Covid19的疫情，國衛院無役不與，每個重要關鍵場皆跳出來為國人把關健康，這些工作都是為了厚植國人健康防禦的實力，期許未來對國人的健康有更好的保障。