國衛院化身特務基地 帶領竹苗學子探索醫學奧祕

國家衛生研究院獲國家科學及技術委員會，以及川聖貿易、阿瘦實業、圖爾思生科、安美洛生醫、豬博士動物科技、嵙思科技、樂斯科生物科技及元利儀器等企業支持，與國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、農業部苗栗區農業改良場及財團法人農業科技研究院等機構合作七日舉辦年度科普盛會「特務X計畫—不可能的醫任務」科普嘉年華，共同推動在地科普教育，提升學生對醫學與自然科學的理解。

活動邀請竹苗地區十四所國中小學超過九百位師生參與，包含三所偏鄉學校，並邀請八十餘位國高中學生擔任關卡志工，透過任務闖關的互動形式，讓學童化身小小特務，在探索人體奧祕、疾病防治與生活科學應用的任務中，體驗寓教於樂、教學相長的學習樂趣，激發對醫學與健康科學的興趣。

本次活動規劃四大主題展區與一個虛擬特務基地，共二十五個攤位，各展區皆以互動實作與遊戲方式呈現科學知識，從免疫、防疫、環境健康到智慧醫療，讓學生親身體驗科學原理，化身「特務探員」，完成任務並收集專屬「任務賓果卡」，闖關成功即可兌換小獎品，體驗科學冒險的成就感（見圖）。

展場五大主軸包括「銀齡防疫追擊」、「樂齡健康防線」、「科學續航突擊」、「智慧健康追蹤」，以及「虛擬科技特務基地」。其中，「銀齡防疫追擊」聚焦免疫防護與病媒防治，結合手作與觀察活動；「樂齡健康防線」透過互動模擬介紹心血管、口腔與氣候健康，並延伸至食安及生態保護；「科學續航突擊」強調動手實作，從細菌突變、酸鹼反應到動物行為觀察，培養學生觀察力與科學思維；「智慧健康追蹤」運用AI與基因科技，引導學生理解精準醫療與未來健康管理；「虛擬科技特務基地」則結合VR模擬與生理偵測，讓學生親身感受科技與身心反應的關聯。

國衛院期望透過這場年度科普嘉年華，讓學生在闖關遊戲中學習健康科學新知，也能將所學的概念運用於生活，與家人分享，培養日常健康意識，實現科普教育與健康生活的雙重目標。