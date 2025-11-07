國衛院千人科普嘉年華 邱俐俐：縣府續在科技醫學與之並肩前行





國家衛生研究院獲得國科會與多家贊助企業強力支持，同時與國立自然科學博物館等機構合作，7日在竹南院區大廳舉辦「特務X計畫--不可能的醫任務」科普嘉年華，邀請竹苗地區14所國中小上千名學生化身小小特務，透過闖關互動過程探索人體奧秘、疾病防治及科學運用，期激發學子對醫學和自然科學的理解與興趣，進而運用在日常生活中。

副縣長邱俐俐7日由衛生局副局長莊素玲、科長張章裕及教育處督學蔡欣妤陪同出席科普嘉年華，並由秘書室主任魏騰利陪同到展區巡禮體驗闖關樂趣。邱俐俐表示，今年規畫的「特務X計畫--不可能的醫任務」，可讓孩子在探索中學習，在遊戲中思考，將抽象的醫學化為具體的體驗，讓學習成為一場勇敢的冒險，開啟思考也創造契機；縣政府將持續與國衛院並肩前行，致力讓科技與醫學的種子在孩子心中發芽，讓理解成為力量、好奇成為未來，也祝福學生在探索之路，發現生命之光與知識的溫度。

國衛院上午舉行科普嘉年華開幕式，由院長司徒惠康主持，出席來賓有國科會科教國合處長李旺龍、副縣長邱俐俐、自然科學博物館長黃文山、科學工藝博物館長李秀鳳及贊助企業代表川聖貿易總經理楊健宏等，一群幼幼班小朋友也可愛登場，感染這場兼具科技與醫學的科普氛圍，亦有向下扎根的寓意。

國衛院院長司徒惠康與主任秘書洪文俊表示，此次活動有竹苗地區14所國中小上千人參加，也提供偏鄉學子參與機會，寓教於樂。活動共規畫4大主題展區與1處虛擬特務基地，合計有25個攤位，各展區皆以互動實作與遊戲方式呈現科學知識，從免疫、防疫、環境健康到智慧醫療都有，他們化身「特務探員」，完成任務並收集「任務賓果卡」，闖關成功即可兌換小獎品、贏得成就感。

展場又包括5大主軸，有「銀齡防疫追擊」、「樂齡健康防線」、「科學續航突擊」、「智慧健康追蹤」及「虛擬科技特務基地」。各大主軸分別聚焦免疫防護與病媒防治，介紹心血管、口腔健康並延伸到食安及生態保育，有的則是培養學生觀察力與科學思維，抑或結合VR模擬與生理偵測，實際感受科技與身心反應的關聯。

院長司徒惠康表示，國衛院配合30周年院慶系列舉辦科普嘉年華，主要目的要讓未來的主人翁，在這個無比奇妙的世界裡，能夠激發無限的想像力和好奇心，並透過科學驗證，進而追求自己的理想目標，這正是科普教育精神所在。司徒惠康說，對於培育更多優秀科技及醫學人才的社會責任，國衛院向來責無旁貸，相信在公私協力下，這些參與科普嘉年華的學子當中，就潛藏著未來的諾貝爾得主。

副縣長邱俐俐表示，這場科普嘉年華展現科技與醫學結合的力量，營造了一段讓知識與想像攜手的特殊旅程；國衛院在院長司徒惠康領導下，讓醫學研究走出實驗室，讓科技成為醫療創新的助力，更透過「特務X計畫」的任務，引導孩子理解科技如何服務醫學，醫學又如何被科技推進，在體驗中發現科學的溫度與價值。邱俐俐強調，縣府未來將持續與國衛院、國科會及各界合作，推動AI、STEAM與生命教育，讓孩子在探索中成長，在思考中築夢、圓夢。

