國衛院研究 癌細胞模仿白血球變形爬行

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（資料提供：國衛院／圖：AI生成）

記者傅希堯∕台北報導

癌症患者9成死於癌細胞轉移，國衛院13日公布研究成果，發現癌細胞會模仿白血球，如變形蟲般爬行進出血管以轉移到遠端組織，關鍵在於跨膜蛋白MYADM過度表現，未來將可針對MYADM開發新型標靶藥物，阻斷癌症轉移的機會。

國衛院指出，在正常的生理狀況下，白血球會利用類阿米巴式遷移，透過細胞膜產生球狀突起(blebs)來適應複雜且緊密的組織環境並高效移動。而國衛院癌症研究所長查岱龍與國防醫學大學生命科學研究所助理教授蔡易達助研究發現，癌細胞會「借用」這種機制快速傳播。

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研究指出，癌細胞會藉由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放並轉化為活性狀態，不僅驅動了細胞膜突起的產生，同時賦予癌細胞「抗失巢凋亡」的能力，讓癌細胞在循環系統中存活更久，增加成功轉移的機率。

查岱龍表示，此項研究證實，MYADM的高量表現，與乳癌、腎癌、肺癌、淋巴癌等多種癌症術後復發率高及病患存活率低有顯著相關，會讓癌細胞如同「獲得撒旦幫助」。研究團隊並透過多種小鼠模型，證實阻斷MYADM蛋白表現，能顯著降低癌細胞的擴散能力，且可能觸發癌細胞凋亡訊號，有藥物研發潛力。

研究也證實，抑制癌細胞中的MYADM會觸發癌細胞凋亡訊號，但卻不會對正常單核球細胞造成同樣的傷害，相較於直接抑制RhoA可能帶來的副作用，針對MYADM的標靶策略展現出高度的癌細胞特異性，可望發展出治療更精準、副作用更少的對策。

查岱龍指出，研究發現MYADM可作為臨床預後與精準藥物的重要指標，可針對MYADM開發新型標靶藥物或中和抗體，將有望阻斷癌細胞的「逃生路徑」，減少癌症轉移的發生，為癌症精準醫療提供另一項強力的治療武器。此研究結果已刊登國際期刊。